Navi Mumbai Airport: विमानतळाचे स्वप्न साकार! पुनर्वसन, पर्यावरणविषयक अडचणींवर सिडकोची मात

Navi Mumbai Airport Inauguration: नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे लोकार्पण पार पडले असून राज्य सरकारच्या पाठबळावर सिडकोने विमानतळाचे स्वप्न साकार केले आहे. यामुळे पुनर्वसन, पर्यावरणविषयक अडचणींवर मात झाली आहे.
पनवेल : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे बुधवारी लोकार्पण होणार आहे. हा प्रकल्प मार्गी लागण्यासाठी भूसंपादनापासून, पुनर्वसन, पर्यावरणविषयक मंजुरी तसेच नैसर्गिक अडथळे होते, मात्र केंद्र, राज्य सरकारच्या पाठबळावर सिडकोने विमानतळाचे स्वप्न अखेर साकार झाले.

