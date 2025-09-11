मुंबई

Navi Mumbai Airport: नवी मुंबई विमानतळाचे ३० सप्टेबरला उद्घाटन?; केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाची तयारी सुरू

Navi Mumbai Airport Inauguration on September 30: पनवेल तालुक्यातील उलवे येथे सुमारे १,१०० हेक्टरवर देशातील पहिले ग्रीन फिल्ड विमानतळ असलेल्या नवी मुंबई विमानतळाचे काम पूर्णत्वास येत आहे. जुलै महिन्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विमानतळाचा पाहणी दौरा केला होता.
नवी मुंबई : बहुप्रतीक्षित नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते येत्या ३० सप्टेंबरला उद्‍घाटन होणार असल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. विमानतळ उद्‍घाटनाच्या अनुषंगाने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाकडून सुमारे ४५० सुरक्षा रक्षक आणि कमांडंट तैनात करण्याच्या गृह मंत्रालयाने दिलेल्या आदेशानंतर हालचालींना वेग आला आहे.

