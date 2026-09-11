मुंबई

नवी मुंबई विमानतळावरून तिकीटदर कमी होणार? लँडिंग शुल्कात १०० टक्के सवलत, प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Navi Mumbai Airport: नवी मुंबई विमानतळावरील लँडिंग शुल्कात १०० टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळणार आहे. यामुळे प्रवाशांचा आंतरराष्ट्रीय प्रवास अधिक स्वस्त होण्याची शक्यता आहे.
Navi Mumbai Airport Travel

Navi Mumbai Airport Travel

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी मुंबई : 'भारतीय विमानतळ आर्थिक : नियामक प्राधिकरण'ने नवी मुंबई विमानतळासाठी सुधारित व्हेरिएबल टॅरिफ प्लॅनला मंजुरी दिल्याने येथून नव्याने विमानसेवा सुरू करणाऱ्या कंपन्यांना लँडिंग शुल्कात भरीव सवलत मिळणार आहे. त्यामुळे पर्यायाने नवी मुंबईतून आंतरराष्ट्रीय मार्गावरील नव्याने सेवा सुरू होणाऱ्या मार्गावरील तिकीटदर कमी होण्याची शक्यता आहे.

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