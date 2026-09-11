नवी मुंबई विमानतळावरून तिकीटदर कमी होणार? लँडिंग शुल्कात १०० टक्के सवलत, प्रशासनाचा मोठा निर्णय

नवी मुंबई : 'भारतीय विमानतळ आर्थिक : नियामक प्राधिकरण'ने नवी मुंबई विमानतळासाठी सुधारित व्हेरिएबल टॅरिफ प्लॅनला मंजुरी दिल्याने येथून नव्याने विमानसेवा सुरू करणाऱ्या कंपन्यांना लँडिंग शुल्कात भरीव सवलत मिळणार आहे. त्यामुळे पर्यायाने नवी मुंबईतून आंतरराष्ट्रीय मार्गावरील नव्याने सेवा सुरू होणाऱ्या मार्गावरील तिकीटदर कमी होण्याची शक्यता आहे..प्राधिकरणाने या सवलतीसाठी 'मुंबई महानगर प्रदेशातील नवीन मार्ग' ऐवजी 'नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून नवीन मार्ग' असा सुधारित बदल केला आहे. या धोरणात्मक बदलामुळे जागतिक विमान कंपन्या नवी मुंबईकडे आकर्षित होण्यास मोठी मदत होणार आहे. तसेच विमान कंपन्यांसाठी नवी मुंबईहून उड्डाणे सुरू करणे अधिक परवडणारे ठरणार आहे..FDA Action: डोंबिवलीत डेअरीवर कारवाई! एफडीएकडून ४९८ लिटर दुधाचा साठा नष्ट.प्रवाशांसाठीही आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांचे अधिक पर्याय उपलब्ध होतील. त्यामुळे तिकिटांचे दर स्पर्धात्मक आणि परवडणारे राहण्यास मदत होईल. तसेच, मालवाहू विमानांना दिलेल्या सवलतींमुळे नवी मुंबई परिसरातील लॉजिस्टिक आणि एअर कार्गो क्षेत्राच्या वाढीला मोठी चालना मिळणार आहे..Mumbai Local: लोकलमधून जीवघेणा प्रवास! दिवा-मुंब्रा वळणावर ट्रेन येताच महिला खाली पडली, धडकी भरवणारा VIDEO VIRAL.लँडिंग शुल्कातील सवलतपहिल्या वर्षी १०० टक्केदुसऱ्या वर्षी : ५० टक्केतिसऱ्या वर्षी: २५ टक्के.मालवाहतुकीलाही फायदाअस्तित्वात असलेल्या मार्गावर अतिरिक्त फेऱ्या सुरू केल्यास ७५ टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळणार आहे. याशिवाय आंतरराष्ट्रीय मालवाहतूक सेवेत पहिल्या वर्षी ९० टक्के आणि दुसऱ्या वर्षी ५० टक्के सवलत दिली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.