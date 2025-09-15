NMIA: लोटस-इंस्पायर्ड डिझाईन, फ्युचरिस्टिक टेक अन्...; नवी मुंबई विमानतळ जागतिक पातळीवर चमकणार, कसं आहे नवं Airport?

मुंबई

नवी मुंबई विमानतळ जागतिक पातळीवर चमकणार, कसं आहे नवं Airport?

Navi Mumbai Airport Inaugurate Update: नवी मुंबई विमानतळ लवकरच खुले होणार आहे. यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. मात्र त्याआधीच तेथील काही फोटो व्हायरल झाले आहेत.
Navi Mumbai Airport

Navi Mumbai Airport

सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस औपचारिक उद्घाटनासाठी सज्ज असलेले एनएमआयए मुंबईच्या गगनरेषेला तसेच विमान वाहतुकीच्या भवितव्याला नवीन आकार देणार आहे. प्रवासीकेंद्री जोड विमानतळ प्रारूप, अत्याधुनिक टर्मिनल्स आणि वैश्विक स्तरावरील सुविधा यांच्या माध्यमातून हे विमानतळ क्षमता, सोय आणि कनेक्टिविटी यांचे नवीन मापदंड स्थापन करणार आहे. तसेच दुबई, लंडन आणि न्यूयॉर्क या जगातील सर्वोत्तम विमानतळांच्या तोडीचे ठरणार आहे.

