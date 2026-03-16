नवी मुंबईत गॅस वितरण ठप्प, 1500हून अधिक कमर्शियल सिलिंडर पुरवठा बंद; हॉटेल व्यावसायिक अडचणीत

खारघर : इराण-अमेरिका-इस्रायल यांच्यात निर्माण झालेल्या युद्धजन्य परिस्थितीचा परिणाम इंधन पुरवठ्यावर होत असल्याचे दिसून येत आहे. या पार्श्वभूमीवर खारघर परिसरात कमर्शियल गॅस सिलिंडरचा पुरवठा विस्कळित झाला असून, सुमारे दीड हजाराहून अधिक सिलिंडरचे वितरण तात्पुरते थांबविण्यात आले आहे..खारघर आणि परिसरातील अनेक लहान-मोठ्या हॉटेल, खाणावळी, ढाबे तसेच फास्ट फूड केंद्रांमध्ये कमर्शियल गॅस सिलिंडरचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. मात्र मागील काही दिवसांपासून गॅस एजन्सीकडून नियमित पुरवठा होत नसल्यामुळे हॉटेल व्यावसायिक अडचणीत सापडले आहेत. काही ठिकाणी हॉटेलमालकांनी तात्पुरत्या स्वरूपात चुलीवर स्वयंपाक करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे स्वयंपाकासाठी अधिक वेळ लागत असून, लाकूड व इतर इंधनाचा वापर करावा लागत असल्याने खर्चातही वाढ होत असल्याचे व्यावसायिकांनी सांगितले..या परिस्थितीमुळे ग्राहकांना जेवण देण्यात उशीर होत असून, काही हॉटेलमध्ये मेनू मर्यादित ठेवावा लागत आहे. दरम्यान, गॅस वितरकांनी कमर्शियल गॅसपुरवठा तात्पुरता थांबविण्यात आल्याचे स्पष्ट केले असून, घरगुती गॅसपुरवठा मात्र सुरळीत सुरू असल्याचे सांगितले आहे..सिलिंडर नोंदणीत वाढखारघरमधील काही भागांत भूमिगत गॅसवाहिनीद्वारे गॅसपुरवठा केला जातो. मात्र सध्याच्या परिस्थितीमुळे भविष्यात पुरवठा खंडित होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून अनेक नागरिक सिलिंडर नोंदणीसाठी गॅस एजन्सीकडे धाव घेत असल्याची माहिती वितरकांनी दिली आहे..अफवांवर विश्वास ठेवू नकाखारघर परिसरात गॅस सिलिंडर वितरक करणाऱ्या एचपी गॅस एजन्सीने सिलिंडर पुरवठा नेहमीप्रमाणे केला जात आहे. सिलिंडर टंचाई नाही. त्यामुळे अफवांवर विश्वास ठेवू नका, असे आवाहन सोशल मीडियाद्वारे केला आहे..सिलिंडर पुरवठा बंद केल्यामुळे लाकडाच्या सहाय्याने चुलीवर अन्न पदार्थ तयार करावे लागत आहेत. पुढील काही दिवसांत सिलिंडरचा पुरवठा सुरळीत न झाल्यास खाणावळी चालविणे कठीण होईल.- जालिंदर गलुगडे, हॉटेल मालक.युद्धजन्य परिस्थितीमुळे कमर्शियल गॅस सिलिंडर पुरवठा शासनाकडून तात्पुरता बंद केला आहे.- पवन चांडक, प्रांत अधिकारी, पनवेल.