२१ वर्षीय तरुणानं १७ वर्षीय प्रेयसीसोबत नको ते केलं, आई-वडील घरी परतताच लेक अस्वस्थ पडून, तर तरूण...; नवी मुंबईत काय घडलं?

मुंबई : वाशी येथे धक्कादायक घटना घडली आहे. एका २१ वर्षीय तरुणाने १७ वर्षीय तरुणीवर लैंगिक अत्याचार केल्याची संतापजनक घटना उघडकीस आली आहे. पीडितेच्या आरोपीसोबत प्रेमसंबंध असून घरात कोणीही नसल्याचा फायदा घेत तरुणाने हे कृत्य केल्याची माहिती समोर आली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, गुरुवार (ता. १७) रोजी नवी मुंबईत ही घटना घडली आहे. पीडित तरुणी वाशी येथील रहिवासी असून तिचे आई-वडील गणेशोत्सवात गणरायाच्या दर्शनासाठी बाहेर गेले होते. 'आई-वडील रात्रीचा बराचसा वेळ बाहेर असणार आहेत' अशी माहिती पीडितेने आधीच आरोपी तरुणाला दिली होती. यानंतर तरुण पीडितेच्या घरी गेला..Mumbai Local: गणपती विसर्जनासाठी रेल्वे प्रशासन सज्ज! मध्य रेल्वेसह हार्बरवर २२ विशेष लोकलची घोषणा; कधी कोणती धावणार? .दरम्यान, मध्यरात्री अडीच वाजेच्या सुमारास पीडितेचे आई-वडील घरी परतले असता त्यांना आपली मुलगी अस्वस्थ अवस्थेत आढळली. तसेच आरोपी बेडरूमच्या दरवाजामागे लपलेला दिसला. या घटनेनंतर पीडितेच्या पालकांनी पोलिसांना याची माहिती देताच वाशी पोलिसांनी 'भारतीय न्याय संहिता' (BNS) आणि 'पोक्सो' (POCSO) कायद्याच्या संबंधित कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एका महापालिका रुग्णालयात पीडितेची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली असता तिच्यावर लैंगिक अत्याचार झाल्याचे उघडकीस आले. तरुणी वाशीतील एका महाविद्यालयात बारावीची (HSC) विद्यार्थिनी असून आरोपी त्याच महाविद्यालयात पदवीचे शिक्षण घेत आहे. .Mumbai: लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी रांगेत थांबलेल्या २५ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू; जळगावच्या जयदीप नेमाडे यांचा दुर्दैवी अंत.आरोपीवर 'भारतीय न्याय संहिते'अंतर्गत बलात्काराचा गुन्हा आणि 'पोक्सो' कायद्याची कलमे दाखल करण्यात आली. तसेच त्याला शुक्रवार (ता. १८) रोजी बेलापूर न्यायालयात हजर करण्यात आले असता एक दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली. त्याचबरोबर शनिवारी न्यायालयाने त्याला न्यायालयीन कोठडीत (ज्युडिशियल कस्टडी) पाठवण्यात आले, अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.