मुंबई

२१ वर्षीय तरुणानं १७ वर्षीय प्रेयसीसोबत नको ते केलं, आई-वडील घरी परतताच लेक अस्वस्थ पडून, तर तरूण...; नवी मुंबईत काय घडलं?

Navi Mumbai Crime: वाशी येथे एका २१ वर्षीय तरुणाने १७ वर्षीय तरुणीवर लैंगिक अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे.
Washim crime

Washim crime

Esakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : वाशी येथे धक्कादायक घटना घडली आहे. एका २१ वर्षीय तरुणाने १७ वर्षीय तरुणीवर लैंगिक अत्याचार केल्याची संतापजनक घटना उघडकीस आली आहे. पीडितेच्या आरोपीसोबत प्रेमसंबंध असून घरात कोणीही नसल्याचा फायदा घेत तरुणाने हे कृत्य केल्याची माहिती समोर आली आहे.

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