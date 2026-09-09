इन्स्टावर ओळख, लग्नाच्या आमिषाने ठेवले संबंध; १७ वर्षीय मुलीनं बाळाला जन्म देताच २० वर्षीय आरोपी फरार, नवी मुंबईतील घटना

पनवेल : लग्नाच्या भूलथापा देऊन एका १७वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा प्रकार कामोठे येथे उघडकीस आला आहे. या अत्याचारातून पीडित मुलीने एका बाळाला जन्म दिल्यानंतर आरोपीने तिथून पळ काढला आहे. .हाफीज अन्सारी (वय २०, रा. कल्याण) असे फरार आरोपीचे नाव असून, कामोठे पोलिसांनी त्याच्याविरोधात गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे. हाफीज अन्सारी कल्याण येथे राहण्यास असून वर्षभरापूवी आरोपीने पीडितेसोबत इन्स्टाग्रामवरून ओळख वाढवली. ओळखीनंतर हाफीजने पीडित मुलीस विश्वासात घेऊन त्याच्या घरी नेले व लग्नाच्या भूलथापा देऊन जबरदस्तीने संबंध ठेवले..Hemraj Shah: ठाकरे गटाचे संघटक हेमराज शाह यांचे निधन, राजकीय वर्तुळात शोककळा.त्यानंतर आरोपीने या प्रकाराबद्दल कोणालाही सांगितल्यास पीडित व तिच्या आईला जीवे मारण्याची धमकी दिली. यामुळे दहशतीत असलेल्या पीडितेवर आरोपीने त्याच्या घरी वारंवार अत्याचार केले. यामुळे पीडित मुलगी गरोदर राहिली आणि तिने एका मुलीला जन्म दिला. हा सर्व प्रकार समोर आल्यानंतर हाफीज अन्सारी याने पीडितेला सोडून पलायन केले आहे..MHADA House: म्हाडाचं घर फक्त २० लाखांत! कोकण मंडळाची 1,000 घरांची लॉटरी, दिवाळीत सामान्यांची स्वप्नपूर्ती .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.