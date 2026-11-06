मुंबई

Navi Mumbai Crime : नवी मुंबई हादरली ! दिवाळीच्या उत्साहाला गालबोट, दोन तरुणींवर गोळीबार; प्रेमप्रकरणातून हल्ल्याचा संशय, एकाला अटक

Koparkhairane Firing : एका तरुणीच्या कानाजवळ तर दुसरीच्या पाठीत गोळी लागून दोन्ही गंभीर जखमी झाल्या. त्यांना सुरुवातीला वाशीच्या महापालिका रुग्णालयात, नंतर मुंबईच्या जे.जे. रुग्णालयात हलवण्यात आले.
Koparkhairane Police Arrest Main Accused

Koparkhairane Police Arrest Main Accused

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Koparkhairane Firing Incident: What Happened : नवी मुंबईतील कोपरखैरणे परिसरात दिवाळीच्या उत्साहाला गालबोट लागणारी धक्कादायक घटना घडली आहे. सेक्टर-१ मधील एसएस-३ परिसरात गुरुवारी (ता. ५) रात्री दोन तरुणींवर गोळीबार करण्यात आला. प्रेमप्रकरणातून हा हल्ला झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. या घटनेत दोन्ही तरुणी गंभीर जखमी झाल्या असून, त्यांच्यावर मुंबईतील जे. जे. रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या प्रकरणी पोलिसांनी एका आरोपीला अटक केली असून, दुसरा आरोपी फरार आहे.

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