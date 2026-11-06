Navi Mumbai Crime : नवी मुंबई हादरली ! दिवाळीच्या उत्साहाला गालबोट, दोन तरुणींवर गोळीबार; प्रेमप्रकरणातून हल्ल्याचा संशय, एकाला अटक

Koparkhairane Firing Incident: What Happened : नवी मुंबईतील कोपरखैरणे परिसरात दिवाळीच्या उत्साहाला गालबोट लागणारी धक्कादायक घटना घडली आहे. सेक्टर-१ मधील एसएस-३ परिसरात गुरुवारी (ता. ५) रात्री दोन तरुणींवर गोळीबार करण्यात आला. प्रेमप्रकरणातून हा हल्ला झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. या घटनेत दोन्ही तरुणी गंभीर जखमी झाल्या असून, त्यांच्यावर मुंबईतील जे. जे. रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या प्रकरणी पोलिसांनी एका आरोपीला अटक केली असून, दुसरा आरोपी फरार आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .मिळालेल्या माहितीनुसार, कोपरखैरणे सेक्टर-१ मधील एसएस-३ परिसरात गुरुवारी रात्री साडेनऊच्या सुमारास ही घटना घडली. दोन तरुणी परिसरात असताना आरोपींनी त्यांना लक्ष्य करत गोळीबार केला. यामध्ये एका तरुणीच्या कानाजवळ गोळी लागली, तर दुसऱ्या तरुणीच्या पाठीमध्ये गोळी अडकली. अचानक झालेल्या गोळीबारामुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली. स्थानिक नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले..घटनेनंतर दोन्ही जखमी तरुणींना तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. सुरुवातीला त्यांच्यावर वाशी येथील नवी मुंबई महापालिका रुग्णालयात उपचार सुरू होते. मात्र, प्रकृती आणि पुढील उपचारांच्या दृष्टीने त्यांना मुंबईतील जे. जे. रुग्णालयात हलवण्यात आल्याची माहिती आहे..Kalyan: दोन महिन्यांपूर्वी कारागृहातून सुटला, मैत्रिणीसोबत बोलत असताना अघटित घडलं; 5 जणांकडून तरुणाची खुलेआम हत्या, कल्याणमध्ये खळबळ.दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच कोपरखैरणे पोलिसांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरवली. पोलिसांनी मुख्य आरोपी अर्जुन चव्हाण (वय २२) याला अटक केली आहे. मात्र, त्याचा साथीदार राकेश चव्हाण हा गोळीबारानंतर घटनास्थळावरून फरार झाला. त्याचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांकडून पथके तैनात करण्यात आली आहेत..Mumbai Local: दरवाजात उभं राहण्यावरुन वाद, रागात तरुणाला धावत्या लोकलमधून खाली ढकललं; बोरीवली स्थानकात थरार.प्रेमप्रकरणातून हा गोळीबार झाल्याचा प्राथमिक संशय व्यक्त केला जात असला, तरी हल्ल्यामागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. आरोपींनी तरुणींवर गोळीबार का केला, याचा तपास पोलीस करत आहेत. या घटनेमुळे दिवाळीच्या काळात नवी मुंबईतील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.