Mumbai Crime: हिंदी बोलली म्हणून ६ वर्षाच्या चिमुकलीला संपवलं; आईचं निर्दयी कृत्य, पण तपासात वेगळंच सत्य समोर आलं

Mother Killed Daughter: मुंबईतून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. कळंबोली येथे एका आईने जे केले ते ऐकून तुम्हाला विश्वास बसणार नाही. तिच्या कृत्याने खळबळ उडाली आहे.
Mansi Khambe
मुंबई : एका मुलाला आपल्या आईच्या कुशीत सर्वात जास्त सुरक्षित वाटते. पण महाराष्ट्रातील मुंबईत एका क्रूर आईने तिच्याच मुलीची हत्या केली. तिने तिच्या ६ वर्षांच्या मुलीची गळा दाबून हत्या केली. कारण ती हिंदीत बोलत होती. तिची आई तिला मराठी बोलायला सांगत होती. हत्येच्या दिवशीही जेव्हा तिची मुलगी हिंदीत बोलली तेव्हा तिची आई संतापली आणि तिने तिला ठार मारले.

