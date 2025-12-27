Mumbai Crime: हिंदी बोलली म्हणून ६ वर्षाच्या चिमुकलीला संपवलं; आईचं निर्दयी कृत्य, पण तपासात वेगळंच सत्य समोर आलं

मुंबई : एका मुलाला आपल्या आईच्या कुशीत सर्वात जास्त सुरक्षित वाटते. पण महाराष्ट्रातील मुंबईत एका क्रूर आईने तिच्याच मुलीची हत्या केली. तिने तिच्या ६ वर्षांच्या मुलीची गळा दाबून हत्या केली. कारण ती हिंदीत बोलत होती. तिची आई तिला मराठी बोलायला सांगत होती. हत्येच्या दिवशीही जेव्हा तिची मुलगी हिंदीत बोलली तेव्हा तिची आई संतापली आणि तिने तिला ठार मारले..मिळालेल्या माहितीनुसार, नवी मुंबईतील पनवेल येथील कळंबोली येथून ही घटना उघडकीस आली आहे. आरोपी आईचे नाव सुप्रिया प्रमोद म्हामुनकर असे आहे. तिला तिच्या मुलीच्या जन्मापासूनच ती आवडत नव्हती. तिला मुलगी नको तर मुलगा हवा होता. परंतु मुलगी झाल्यानंतर ती तणावात आली आणि तिचे मुलावरील प्रेम कमी झाले. त्यानंतर तिने तिच्या मुलीची हत्या केली. ज्यामुळे पोलिसांनी तिला अटक केली..Mumbai News: कबुतरांना दाणे खायला घालणे पडले महागात, मुंबईतील व्यावसायिकावर कोर्टाची मोठी कारवाई.शुक्रवारी पोलिसांनी सुप्रिया प्रमोदला पनवेल न्यायालयात हजर केले आणि तिला तीन दिवसांची कोठडी सुनावली. पोलिसांनी सांगितले की, महिलेचे तिच्या मुलीवर प्रेम नव्हते. सुप्रियाची मुलगी हिंदी बोलत होती, जी तिला आवडत नव्हती. सुप्रिया तिच्या मुलीला हिंदी बोलल्याबद्दल शिव्या द्यायची. मुलीची हत्या केल्यानंतर तिने सुरुवातीला पोलिसांना सांगितले की तिचा मृत्यू आजाराने झाला आहे..सुरुवातीला मुलीचा मृत्यू सामान्य मानला जात होता. परंतु नंतर पनवेल उपजिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टरांना संशय आला. त्यांनी ताबडतोब पोलिसांना कळवले. त्यानंतरच्या पोस्टमॉर्टममध्ये मुलीचा मृत्यू गळा दाबून झाल्याचे उघड झाले. तपासादरम्यान, मुलीची आई मुख्य संशयित म्हणून समोर आली. सुप्रिया गेल्या वर्षभरापासून नैराश्याने ग्रस्त होती. मानसोपचारतज्ज्ञांकडून उपचार घेत होती..शुक्रवारी पोलिसांनी चौकशी केली तेव्हा तिने तिच्या मुलीची हत्या केल्याची कबुली दिली. तिने सांगितले की, तिने मुलाचे तोंड आणि नाक झाकले आणि पोटावर गुडघा ठेवून तिचा गळा दाबला. तिला मुलगा हवा होता. परंतु तिच्या पतीने दुसरे मूल होण्यास नकार दिला. या तणावामुळे तिने हे टोकाचे पाऊल उचलले..BMC Election: अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवळीची बीएमसी निवडणुकीत एन्ट्री? दोन्ही मुलींकडून वडिलांसोबत अर्ज दाखल; कोणत्या जागेवरून लढणार?.चौकशीदरम्यान, सुप्रियाचा पती प्रमोदने आणखी एक धक्कादायक माहिती उघड केली. त्याने पोलिसांना सांगितले की ही पहिलीच वेळ नव्हती. सुप्रियाने यापूर्वीही मुलीला मारण्याचा प्रयत्न केला होता. मे महिन्यात, जेव्हा कुटुंब रायगडमधील पाली येथे राहत होते आणि मूल फक्त एक महिन्याचे होते. तेव्हा सुप्रियाने तिचा गळा दाबून खून करण्याचा प्रयत्न केला होता..त्यावेळी, मुलीची प्रकृती बिघडली आणि ती बेशुद्ध पडली. ज्यामुळे सुप्रिया घाबरली. तिने ताबडतोब मुलीला स्थानिक डॉक्टरकडे नेले. जिथे वेळेवर उपचार केल्याने तिचा जीव वाचला. पोलिसांचे म्हणणे आहे की, ते आता या प्रकरणाच्या सर्व पैलूंची कसून चौकशी करत आहेत आणि पुराव्याच्या आधारे पुढील कायदेशीर कारवाई करतील..Pranita Kulkarni: मतदानाला गेला नाहीस तर पैसे का घेतले? भाजप नगरसेविकेचा व्हिडिओ व्हायरल .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.