नवी मुंबई : उलवे परिसरात खासगी शिकवणी चालवणाऱ्या ६० वर्षीय शिक्षकाने ११ वर्षीय विद्यार्थ्यांचे लैगिंक शोषण केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. शिकवणीच्या वेळेत तसेच सुटल्यानंतर मुलाला एकटे थांबवून आरोपी हे गैरकृत्य करत होता. याप्रकरणी उलवे पोलिसांनी आरोपीविरोधात पॉक्सो कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करून अटक केली आहे..आरोपी उलवे परिसरात खाजगी शिकवणी चालवत होता. त्याच्या शिकवणीत परिसरातील अनेक मुले व मुली जात होती. यापैकीच एक ११ वर्षीय विद्यार्थ्याला आरोपी शिकवणीच्या वेळी आणि संपल्यानंतर एकट्याला थांबवत गैरकृत्य करत होता..Raigad: रायगडकरांना दिलासा! जिल्ह्यातील धरणे ९० टक्क्यांहून अधिक फुल्ल, पाहा सध्याची आकडेवारी .या प्रकाराबाबत मुलाने सुरुवातीला कोणालाही सांगितले नाही. मात्र, मुलाच्या वागण्यातील बदल पालकांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी त्याला विश्वासात घेऊन विचारपूस केली असता हा प्रकार उघडकीस आला. यानंतर पालकांनी बुधवारी (ता. १८) पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली..Raigad News: रस्ते कामामुळे आणखी एक बळी, अलिबाग-रेवदंडा मार्गावर दुचाकीस्वाराचा मृत्यू.धारदार शस्त्राने युवकाची हत्यातृतीयपंथीसारखा वेश धारण करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या एका युवकाचा एकाने धारदार शस्त्राने वार करून हत्या केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. महापे-शिळफाटा रोड लगतच्या झुडपात बुधवारी (ता. १८) सायंकाळी त्याचा मृतदेह आढळून आला. याप्रकरणी तुर्भे पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. मनू प्रसाद (३०) अशी मृताची ओळख पटली आहे. तो स्वतः तृतीयपंथी नसला तरी साडी नेसून भिक्षा मागून पैसे कमवत होता. मंगळवारी घरातून बाहेर पडलेला मनू बुधवारी उशिरापर्यंत घरी न परतल्याने त्याचा भाऊ राणू कुमार मदन प्रसाद याने त्याचा शोध सुरु केला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.