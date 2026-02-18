Navi Mumbai: क्षुल्लक कारण पण अमानुष शिक्षा! हातावर व्रण येईपर्यंत ४० फटके अन्...; टीचरचं विद्यार्थिनीसोबत विकृत कृत्य, काय घडलं?

Student beaten by teacher Navi Mumbai : आठवडाभरापूर्वी आमगाव तालुक्यात गोरठा येथील आदर्श जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत एका विद्यार्थ्याने लॉलीपॉप मागितल्याच्या कारणावरून शिक्षिकेने बेदम मारहाण केल्याची घटना घडली होती. इतकेच नव्हे तर गोंदियामध्ये कोणतेही कारण नसताना शाळेच्या पटांगणात खेळत असलेल्या पाचवीच्या विद्यार्थ्याला शिक्षिकेने वर्गखोलीत नेऊन बेदम मारहाण करून जखमी केल्याची धक्कादायक घटना घडली होती. या घटनांनंतर पालकांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. हे प्रकरण ताजे असतानाच नवी मुंबईत शिक्षिकेकडून आठवीच्या मुलीला बेदम मारहाण केल्याची घटना घडली आहे. .विद्यार्थ्याने अभ्यास केला नाही किंवा ऐकले नाही तर त्याला शिक्षकाकडून मार दिल्याच्या अनेक बातम्या समोर येत असतात. अशीच बातमी घणसोली भागात घडल्याचे समोर आले आहे. घरगुती शिकवणीला जाणाऱ्या एका विद्यार्थिनीने पाढे पाठ न केल्यामुळे ट्युशन टीचरने मारहाण करून विद्यार्थिनीला जखमी केल्याचे प्रकरण घडले आहे..Mumbai News : सहावे आंबेडकरवादी विश्व साहित्य संमेलन व्हिएतनाम येथे; संमेलनाध्यक्षपदी डॉ. सुनील रामटेके यांची निवड.घणसोली भागातील गोठीवली या गावात ही घटना घडली आहे. घरगुती शिकवण देणाऱ्या ट्युशन टीचरने आठवीच्या विद्यार्थिनीला चपाती उलटी करण्याच्या उलथन्याने तब्बल 40 फटके मारल्याचा प्रकार घडला आहे. विद्यार्थिनीने पाढे पाठ न केल्यामुळे रागाच्या भरात शिक्षिकेने हे धक्कादायक कृत्य केले आहे. या घटनेननंतर पीडित विद्यार्थिनीच्या पालकांनी रबाळे पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे..नेमके घडले?नवी मुंबईतील घणसोली भागातील गोठीवली या गावात घरगुती शिकवणीला जाणाऱ्या एका विद्यार्थ्यीनीला तिच्या ट्युशन टिचरने पाढे पाठ करण्यास सांगितले होते. मात्र पाढे पाठ न केल्याने या आठवीतील विद्यार्थिनीला चपाती उलटी करण्याच्या उलथन्याने तब्बल 40 फटके मारले. यामुळे विद्यार्थिनीच्या हाताला सूज येऊन लाल चट्टे आले असून विद्यार्थिनीला प्रचंड वेदना होत आहेत..Mumbai News: धारावी डेपोत बेस्ट बसचा अपघात! नियंत्रण सुटलं अन्...; दोघे जखमी, तर आवाराचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान.दरम्यान, या घटनेप्रकरणी विद्यार्थिनीच्या पालकांनी शिक्षिकेला जाब विचारला असता 'तुमची मुलगी अभ्यास करत नाही, इतर मुलांना देखील फटके दिले आहे. तुमच्या मुलीला त्रास होत असेल तर दुसऱ्या ट्युशनला पाठवा' अशा प्रकारची अरेरावी भाषा करत पीडित विद्यार्थिनीच्या पालकांना उत्तरे देण्यात आली. तथापि, या संदर्भात विद्यार्थीनीच्या पालकांनी ट्युशन टीचर विरोधात रबाळे पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.