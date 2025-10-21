Navi Mumbai Fire : नवी मुंबईत सिलिंडरचा स्फोट, माय-लेकीचा होरपळून मृत्यू; ऐन दिवाळीत कुटुंबावर शोककळा

Summaryनवी मुंबईतील कामोठे येथे सिलिंडरचा स्फोट होऊन मोठी आग लागली.या दुर्घटनेत माय-लेकीचा होरपळून मृत्यू झाला, तर तीन सदस्यांना वाचवण्यात यश आले.आग सेक्टर 36 मधील आंबे श्रद्धा सोसायटीच्या दुसऱ्या मजल्यावर लागली होती..नवी मुंबईतील कामोठेत एका सोसायटीत सिलिंडरचा स्फोट झाल्याने आग लागली. या आगीत माय-लेकीचा होरपळून मृत्यू झाला.सेक्टर 36 मध्ये आंबे श्रध्दा सहकारी सोसायटीतीली दुसऱ्या मजल्यावर ही आग लागली. हे लक्षात येताच इमारतीमधील सर्व नागरिक बाहेर पडले.आगीची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाचे पाच गाड्या घटनास्थळी पोहोचल्या. जवानांनी इमारतीवर चढून तातडीने आग विझवण्यासाठी पाण्याचा मारा सुरु केला.आंबे सोसायटीमधील दुसऱ्या मजल्यावर ही आग लागली होती..सोसायटीतील नागरिक इमारतीमधून बाहेर पडेपर्यंत ही आग वेगाने पसरली अग्निशमन दलाच्या पाच गाड्या ही आग विझवण्यासाठी इमारतीमधील दुसऱ्या मजल्यावरील घरातील तीन सदस्य बाहेर पडले. मात्र, माय-लेकी आतच अडकून पडल्या. दोघींना वाचविण्याचे शर्थीचे प्रयत्न करण्यात आले पण तोपर्यंत दोघींचाही होरपळून मृत्यू झाला. ऐन दिवाळीत घडलेल्या या दुर्दैवी घटनेने परिसरात शोककळा पसरली आहे. .दरम्यान नवी मुंबईतील वाशी सेक्टर १४ येथील एम.जी. कॉम्प्लेक्समधील रहेजा रेसिडेन्सीच्या बी विंगच्या 10व्या मजल्यावर मध्यरात्रीच्या सुमारास अचानक आग लागली.रहिवाशांनी तातडीने इमारत रिकामी केली आणि अग्निशमन दलाला माहिती दिली. दलाने सुमारे ३ ते ५ तासांच्या अथक प्रयत्नांनंतर अखेर आगीवर नियंत्रण मिळवले. आग इतकी भीषण होती की, वरच्या मजल्यांपर्यंत धूर पसरल्याने काही रहिवाशांना बाहेर पडण्यासाठी अडथळा निर्माण झाला.या घटनेत ३ ते ५ जण गंभीर जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. .FAQs प्र.१: कामोठ्यात आग लागण्याचे कारण काय होते? उ: स्वयंपाकघरातील गॅस सिलिंडरचा स्फोट झाल्यामुळे आग लागल्याचे प्राथमिक निष्कर्ष आहेत.प्र.२: या आगीत किती लोकांचा मृत्यू झाला? उ: या आगीत माय-लेकीचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.प्र.३: अग्निशमन दल किती वेळात घटनास्थळी पोहोचले? उ: घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या पाच गाड्या तातडीने घटनास्थळी दाखल झाल्या.प्र.४: वाशी येथील रहेजा रेसिडेन्सीतील आगीमध्ये किती लोक जखमी झाले? उ: या घटनेत ३ ते ४ जण गंभीर जखमी झाले असून त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.प्र.५: या दोन्ही आगींमध्ये साम्य काय आहे? उ: दोन्ही आगी निवासी इमारतींमध्ये लागल्या आणि दोन्ही ठिकाणी मोठे नुकसान झाले.प्र.६: अधिकाऱ्यांनी या घटनांवर काय प्रतिक्रिया दिली? उ: अधिकाऱ्यांनी चौकशी सुरू केली असून सुरक्षा उपाय वाढवण्याचे आदेश दिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.