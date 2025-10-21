मुंबई

Navi Mumbai Fire : नवी मुंबईत सिलिंडरचा स्फोट, माय-लेकीचा होरपळून मृत्यू; ऐन दिवाळीत कुटुंबावर शोककळा

Kamothe Fire Accident अग्निशमन दलाच्या पाच गाड्यांनी तातडीने घटनास्थळी पोहोचून आग नियंत्रणात आणली.दिवाळीच्या काळात घडलेल्या या घटनेने परिसरात शोककळा पसरली. वाशी येथील रहेजा रेसिडेन्सीमध्येही मध्यरात्री भीषण आग लागून ३–४ जण जखमी झाले.
Navi Mumbai Fire : नवी मुंबईत सिलिंडरचा स्फोट, माय-लेकीचा होरपळून मृत्यू; ऐन दिवाळीत कुटुंबावर शोककळा
नवी मुंबईतील कामोठे येथे सिलिंडरचा स्फोट होऊन मोठी आग लागली.

या दुर्घटनेत माय-लेकीचा होरपळून मृत्यू झाला, तर तीन सदस्यांना वाचवण्यात यश आले.

आग सेक्टर 36 मधील आंबे श्रद्धा सोसायटीच्या दुसऱ्या मजल्यावर लागली होती.

नवी मुंबईतील कामोठेत एका सोसायटीत सिलिंडरचा स्फोट झाल्याने आग लागली. या आगीत माय-लेकीचा होरपळून मृत्यू झाला.सेक्टर 36 मध्ये आंबे श्रध्दा सहकारी सोसायटीतीली दुसऱ्या मजल्यावर ही आग लागली. हे लक्षात येताच इमारतीमधील सर्व नागरिक बाहेर पडले.आगीची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाचे पाच गाड्या घटनास्थळी पोहोचल्या. जवानांनी इमारतीवर चढून तातडीने आग विझवण्यासाठी पाण्याचा मारा सुरु केला.आंबे सोसायटीमधील दुसऱ्या मजल्यावर ही आग लागली होती.

