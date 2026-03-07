मुंबई

तिकिटावरून वाद, आधी शाब्दिक चकमक, नंतर बेदम हाणामारी; चालत्या बसमध्ये महिला वाहक आणि प्रवाशाचा तुफान राडा, पाहा व्हिडिओ

ST Bus Conductor And Passenger Fight: तिकिटाच्या शुल्लक कारणावरून महिला वाहकाने प्रवाशाला मारहाण केल्याचे प्रकरण घडले आहे. या घटनेचा व्हिडिओ देखील समोर आला आहे.
ST Bus Conductor And Passenger Fight

ST Bus Conductor And Passenger Fight

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

नवी मुंबई : लोकल ट्रेन, बस किंवा इतर ठिकाणी प्रवाशांचे एकमेकांसोबत वाद होत असल्याच्या अनेक घटना सातत्याने समोर येतात. इतकेच नव्हे तर तिकीट काउंटरवर किंवा बसमध्ये तिकिटाच्या शुल्लक कारणावरून वाद होतात. मात्र नवी मुंबईत एका एसटी बसमध्ये असाच किरकोळ वादाने रौद्र रूप घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.

Loading content, please wait...
Navi Mumbai
Mumbai
st bus
st bus employee
video viral

Related Stories

No stories found.