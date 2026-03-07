तिकिटावरून वाद, आधी शाब्दिक चकमक, नंतर बेदम हाणामारी; चालत्या बसमध्ये महिला वाहक आणि प्रवाशाचा तुफान राडा, पाहा व्हिडिओ

नवी मुंबई : लोकल ट्रेन, बस किंवा इतर ठिकाणी प्रवाशांचे एकमेकांसोबत वाद होत असल्याच्या अनेक घटना सातत्याने समोर येतात. इतकेच नव्हे तर तिकीट काउंटरवर किंवा बसमध्ये तिकिटाच्या शुल्लक कारणावरून वाद होतात. मात्र नवी मुंबईत एका एसटी बसमध्ये असाच किरकोळ वादाने रौद्र रूप घेतल्याची माहिती समोर आली आहे..नवी मुंबईत उरण-पेण एसटी बसमध्ये तिकीट काढण्यावरून प्रवासी आणि बसच्या महिला कंडक्टर यांच्यात शाब्दिक चकमक झाली. मात्र अवघ्या काही क्षणात या वादाने थेट मारहाणीत रूपांतर झाले. ज्यामध्ये महिला वाहकाने प्रवाशाला थेट मारहाण करण्यास सुरुवात केली. तसेच शिवीगाळ देखील केली..Mumbai News: वृद्ध आईचा छळ करणाऱ्या मुलाला दणका! घर सोडण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश .या घटनेदरम्यान, इतर प्रवाशांनी आम्हाला उशीर होत आहे अशी हाक महिला कंडक्टरला दिली. त्यानंतरही महिला कंडक्टर प्रवाशाला जोर जोरात मारतच राहिली. या घटनेचा संपूर्ण व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. ज्याध्ये ज्यामध्ये माणसाची एक संवेदना या घटनेत दिसून येत आहे..उरण-पेण एसटी बसमधील मारहाण प्रकरणाचा व्हायरल व्हिडिओमध्ये एकाही प्रवाशाने भांडणात मध्यस्थी केली नसल्याचे दिसून आले. उलट इतर प्रवाशी हसत बघत राहिले. परंतु महिला वाहकाने एका वयस्कर प्रवाशाला इतक्या रागात शिवीगाळ करत मारहाण केल्याच्या प्रकारामुळे संताप व्यक्त केला जात आहे..Gas Cylinder Supply: हॉटेलचे जेवण महागणार! व्यावसायिक गॅस सिलिंडरबाबत सरकारने घेतला मोठा निर्णय; सर्वसामान्यांना झटका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.