Navi Mumbai: 'त्या' गोष्टीमुळे नैराश्य, तरूणीची खाडीत उडी, धक्कादायक कारण समोर; Video Viral

Young woman Suicide attempt : नवी मुंबईतील तरुणीने चालत्या लोकल ट्रेनमधून वाशी खाडीत उडी मारून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला.या घटनेचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.
Mansi Khambe
Updated on

नवी मुंबई : नवी मुंबईत एक धक्कादायक घटना घडल्याची माहिती समोर आली आहे. वाशी खाडी पुलावरून चालत्या ट्रेनमधून एका तरुणीने पाण्यात उडी मारून आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची घटना घडली आहे. सुदैवाने देवदूतासारख्या धावून आलेल्या मच्छिमारांमुळे तरुणीचा जीव वाचला आहे. मात्र या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे.

