Navi Mumbai: 'त्या' गोष्टीमुळे नैराश्य, तरूणीची खाडीत उडी, धक्कादायक कारण समोर; Video Viral

नवी मुंबई : नवी मुंबईत एक धक्कादायक घटना घडल्याची माहिती समोर आली आहे. वाशी खाडी पुलावरून चालत्या ट्रेनमधून एका तरुणीने पाण्यात उडी मारून आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची घटना घडली आहे. सुदैवाने देवदूतासारख्या धावून आलेल्या मच्छिमारांमुळे तरुणीचा जीव वाचला आहे. मात्र या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, नवी मुंबई परिसरात वाशी येथे आज मंगळवार (ता. १०) रोजी सकाळी ७ वाजून ३० मिनिटांच्या सुमारास ही घटना घडली आहे. प्रियकराने फोनवर 'ब्लॉक' केल्याच्या रागातून आणि नैराश्यातून एका २० वर्षीय तरुणीने चालत्या लोकलमधून वाशी खाडीत उडी मारून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. मात्र सुदैवाने तरुणीच्या खांद्यावरील सॅकमुळे (बॅग) ती पाण्यावर तरंगत राहिली. हे मच्छिमारांच्या नजरेस येताच त्यांनी घटनास्थळी धाव घेत तरुणीचा जीव वाचवला..Mumbai: मुंबई-नवी मुंबई प्रवास सुसाट होणार! ऐरोली-मुलुंड फक्त १० मिनिटांत, १३८९ कोटींचा उड्डाणपूल; मार्ग कसा आहे? .नेमकं काय घडलं?पीडित तरुणी चेंबूरची रहिवासी असून ती हार्बर लाईनच्या लोकलने प्रवास करत होती. लोकल ट्रेन वाशी खाडी पुलावर येताच तरुणीने थेट खाडीत उडी मारली. वाशी गावातील मच्छिमार महेश सुतार आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी तरुणीला पाण्यात पडताना पाहिले. त्यामुळे त्यांनी तातडीने बोट तरूणीच्या दिशेला वळवली आणि तिला सुखरूपरित्या बाहेर काढले..दरम्यान, वाशी पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास घेतला असता तरुणीच्या प्रियकराने कोणतेही कारण न देता तिला सोशल मीडिया आणि फोनवर ब्लॉक केले होते. त्यामुळे रागाच्या भरात आणि तणावाखाली येऊन तिने हा कठोर निर्णय घेतला. सध्या तरुणीचे प्राण वाचले असून तिची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेचा व्हिडिओ देखील समोर आला आहे..Mumbai Pune Expressway : मुंबई-पुणे महामार्गावर लेझर स्पीड कॅमेऱ्यांचा पहारा; भरधाव वाहनचालकांवर होणार कारवाई.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.