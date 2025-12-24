मुंबई
Navi Mumbai: नवी मुंबईतून ३० उड्डाणे! २५ डिसेंबरला सिडकोची ऐतिहासिक झेप
Navi Mumbai International Airport: नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून २५ डिसेंबरपासून पहिली विमानसेवा सुरू होणार आहे. या विमानतळामुळे मुंबईतील हवाई वाहतुकीवरील ताण कमी होणार आहे.
नवी मुंबई : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या देशातील अत्याधुनिक ग्रीनफिल्ड विमानतळाच्या यशस्वी उभारणीने भारताच्या पायाभूत विकासाच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी लिहावा असा एक अध्याय जोडला गेला आहे. सिडकोची दूरदृष्टी, चिकाटी आणि सक्षम अंमलबजावणीचे हे भव्य प्रतीक असून, २५ डिसेंबरला येथून पहिली विमानसेवा सुरू होत आहे. पहिल्याच दिवशी तब्बल ३० विमाने उडणार आहेत. नवी मुंबई, महाराष्ट्र तसेच संपूर्ण देशासाठी हा स्वप्नपूर्तीचा क्षण आहे.