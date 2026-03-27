नवी मुंबई एअरपोर्टचा मोठा धमाका! ४६ नव्या शहरांसाठी उड्डाणांची घोषणा; उन्हाळी वेळापत्रक जाहीर, जाणून घ्या मार्ग...

नवी मुंबई : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाने (NMIA) आपले पहिले उन्हाळी वेळापत्रक जाहीर केले आहे. हे वेळापत्रक २९ मार्च ते २४ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत लागू राहील. या वेळापत्रकानुसार, आता या विमानतळावरून देशभरातील ४६ शहरांसाठी विमानसेवा उपलब्ध असेल. या नवीन वेळापत्रकात ३० नवीन देशांतर्गत मार्गांचा समावेश करण्यात आला असून, यामुळे प्रवाशांना देशभरातील प्रमुख शहरे, पर्यटन स्थळे आणि धार्मिक स्थळांशी अधिक सुलभ जोडणी उपलब्ध होईल..दिल्लीमधून सर्वाधिक विमानांची ये-जा होईल, जिथून ९ विमाने प्रस्थानासाठी सज्ज असतील; तर गोवा (७), बेंगळुरू (६) आणि कोचीन (५) या शहरांसाठीही मोठ्या संख्येने विमानांचे संचालन केले जाईल. याव्यतिरिक्त, हैदराबाद, कोलकाता, लखनौ, वाराणसी आणि इंदूर यांसारख्या शहरांचाही या जाळ्यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. या कालावधीत, IndiGo, Akasa आणि Air India या विमान कंपन्या त्यांच्या विमानांच्या फेऱ्यांची संख्या वाढवतील, ज्यामुळे प्रवाशांना प्रवासाचे अधिक पर्याय उपलब्ध होतील..उपलब्ध माहितीनुसार, विमानतळावरील विमानांची संख्या वाढवून ती दर आठवड्याला अंदाजे १,०९२ विमान हालचालींपर्यंत नेण्याचे नियोजन आहे. याचा अर्थ असा की, दररोज सरासरी १५६ विमानांचे उड्डाण होईल. विमानतळाच्या सुरुवातीच्या काळात दररोज २२ विमानांची ये-जा होत असली, तरी एप्रिल २०२६ पर्यंत ही संख्या वाढून दररोज ७८ विमानांच्या उड्डाणांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. विशेष म्हणजे, नवी मुंबई विमानतळाने २५ डिसेंबर २०२५ रोजी आपल्या व्यावसायिक कामकाजाची सुरुवात केली..हे नवीन वेळापत्रक आता मुंबई महानगर प्रदेशातील (MMR) हवाई प्रवासाच्या वाढत्या मागणीची पूर्तता करण्यास मदत करेल, तसेच प्रमुख आणि लहान शहरांमधील संपर्क व्यवस्था अधिक बळकट करेल. या ३० नवीन मार्गांमध्ये आग्रा, औरंगाबाद, अयोध्या, बागडोगरा, बरेली, बेळगाव, भावनगर, भोपाळ, चंदीगड, देहरादून, दीव, गोवा, गोरखपूर, हिंडन, जबलपूर, राजकोट, जम्मू, कन्नूर, कोल्हापूर, मदुराई, कोलकाता, पाटणा, रायपूर, श्रीनगर, तिरुपती, त्रिवेंद्रम आणि विझाग या शहरांचा समावेश आहे.