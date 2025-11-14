मुंबई

Navi Mumbai Airport: नवी मुंबई विमानतळ प्रवासीसेवेसाठी सज्ज, लवकरच उड्डाण होणार; तारीख आली समोर!

Navi Mumbai Airport Flight Service: नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या उद्घाटनानंतर आता लवकरच विमानतळ प्रवासीसेवा सुरू राहणार आहे. याबाबतची महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.
नवी मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे उद्‌घाटन झाल्यानंतर २५ डिसेंबरला विमानतळाहून प्रत्यक्षात पहिले व्‍यावसायिक विमान उडणार आहे. सलग तीन महिने डोमेस्टिक प्रवासीसेवा सुरू राहणार आहे. यात गोवा, कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद, केरळ अशा महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये सेवा दिली जाणार असल्याचे समजते. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने आंतरराष्ट्रीय प्रवासी वाहतूक सुरू होणार आहे.

