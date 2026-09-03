Navi Mumbai Airport: मुंबई विमानतळाचा ताण नवी मुंबई पेलणार का? अपुऱ्या वाहतूक सुविधांमुळे गंभीर प्रश्न निर्माण

नवी मुंबई : मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या टर्मिनल एकच्या पाडकामामुळे ऑक्टोबर महिन्यापासून सुमारे एक कोटी प्रवाशांचा आणि उड्डाणांचा मोठा भार नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर वर्ग केला जाणार आहे; मात्र सध्याची नवी मुंबई विमानतळावरील प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहता, हा अतिरिक्त ताण पेलण्यास हे विमानतळ खरोखरच सक्षम आहे का, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. सध्या विमानतळ परिसरात मूलभूत सुविधांचा बोजवारा उडाला आहे. अपुऱ्या वाहतूक सुविधांमुळे प्रवाशांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे..नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून २५ डिसेंबरपासून देशांतर्गत, तर १५ जुलैपासून आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा सुरू झाली. सध्या दररोज सरासरी १५० उड्डाणे होत असून, २० हजार प्रवाशांची ये-जा सुरू आहे. ऑक्टोबर महिन्यापासून मुंबईतील टर्मिनल एकवरील वाहतूक नवी मुंबईत वळवली जाणार असल्याने डिसेंबरपर्यंत दररोजची प्रवासी संख्या ५० हजार, तर उड्डाणांची संख्या ३८० वर पोहोचण्याचा अंदाज आहे..Mumbai High Court: ...म्हणून स्वतंत्र आरक्षण! राज्य सरकारचा उच्च न्यायालयात दावा.ऑक्टोबरपासून दरवर्षी एक कोटी प्रवाशांचा अतिरिक्त भार या विमानतळावर वळवला जाणार आहे. सध्या प्रवाशांची संख्या मर्यादित असतानाच सुविधांची ही दुरवस्था असेल, तर लाखो प्रवाशांचा ओघ सुरू झाल्यानंतर विमानतळ व्यवस्थापन आणि स्थानिक प्रशासन ही परिस्थिती कशी हाताळणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे. प्रशासनाने तातडीने या सर्व त्रुटींची दखल घेऊन पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करावी, अशी मागणी प्रवाशांकडून केली जात आहे..टॅक्सीचालकांकडून सर्रास लूटविमानतळावरून नवी मुंबई, मुंबई, ठाणे आणि पुण्याकडे जाण्यासाठी सार्वजनिक बस सुविधा अत्यंत अपुरी आहे. त्यामुळे प्रवाशांना खासगी वाहतुकीवरच अवलंबून राहावे लागत आहे. या संधीचा गैरफायदा घेत विमानतळ परिसरातील टॅक्सीचालक प्रवाशांची सर्रास आर्थिक लूट करीत आहेत. मनमानी भाडे आकारणे, मीटरप्रमाणे जाण्यास नकार देणे आणि प्रवाशांची अडवणूक करणे, असे प्रकार सर्रास घडत आहेत..Mumbai News: मुंबईच्या मतदार यादीचे 'क्लिनिंग'! तीस लाखांहून अधिक नावे वगळली, मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची माहिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.