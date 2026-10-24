मुंबई

Navi Mumbai: नवी मुंबई विमानतळावरून पर्यटन आणि व्यापाराला चालना! नऊ नवीन देशांतर्गत सेवा; गुवाहाटी, रांचीसह अन्य शहरांचा समावेश

Navi Mumbai International Airport: नवी मुंबई विमानतळावरून नऊ नवीन देशांतर्गत सेवा सुरू करण्यात आल्या आहेत. यामुळे पर्यटन आणि व्यापाराला चालना मिळणार आहे.
Navi Mumbai International Airport
Navi Mumbai International Airport Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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नवी मुंबई : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाने आपल्या देशांतर्गत नेटवर्कचा विस्तार केला आहे. यात नऊ नवीन गंतव्य स्थानांसाठी सेवा सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. गोव्यातील मोपामार्गे अगात्ती, दरभंगा, गुवाहाटी, जळगाव, जोधपूर, रांची, बागडोगरा, सिंधुदुर्ग आणि उदयपूर या शहरांचा यात समावेश आहे. नवीन हवाई मार्गामुळे प्रादेशिक संपर्क यंत्रणा अधिक मजबूत होण्यासोबतच पर्यटन आणि व्यापाराला मोठी चालना मिळणार आहे.

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