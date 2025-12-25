मुंबई

How to Reach NMIA : नवी मुंबई विमानतळ आजपासून सुरु… पण Airport वर पोहोचण्यासाठी सर्वोत्तम-जलद मार्ग कोणता?

Fastest Routes to Navi Mumbai International Airport from Vashi, Nerul, and Panvel : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आजपासून सुरू, वाशी, नेरूल, बेलापूर आणि पनवेलसारख्या भागांतून पोहचण्यासाठी जलद आणि सोयीचे रस्ते, प्रवास वेळ आणि पर्यायी मार्गांसह सविस्तर मार्गदर्शन
Fastest Routes to Navi Mumbai International Airport

Navi Mumbai International Airport

esakal

Sandip Kapde
Updated on

Navi Mumbai International Airport: नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आजपासून (२५ डिसेंबर २०२५) व्यावसायिक उड्डाणांसाठी सुरू होणार असून, यामुळे प्रवाशांसाठी प्रवास सुलभ होणार आहे. अनेक वर्षाच्या प्रतीक्षेनंतर हा विमानतळ प्रकल्प प्रत्यक्षात उतरत असताना, नवी मुंबई आणि पनवेल परिसरातील रहिवाशांसाठी विमानतळापर्यंत पोहोचण्याचे मार्ग कोणते असतील, असा प्रश्न देखील उपस्थित होत आहे.

