How to Reach NMIA : नवी मुंबई विमानतळ आजपासून सुरु… पण Airport वर पोहोचण्यासाठी सर्वोत्तम-जलद मार्ग कोणता?

Navi Mumbai International Airport: नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आजपासून (२५ डिसेंबर २०२५) व्यावसायिक उड्डाणांसाठी सुरू होणार असून, यामुळे प्रवाशांसाठी प्रवास सुलभ होणार आहे. अनेक वर्षाच्या प्रतीक्षेनंतर हा विमानतळ प्रकल्प प्रत्यक्षात उतरत असताना, नवी मुंबई आणि पनवेल परिसरातील रहिवाशांसाठी विमानतळापर्यंत पोहोचण्याचे मार्ग कोणते असतील, असा प्रश्न देखील उपस्थित होत आहे. .प्रवास वेळेत लक्षणीय बचतया विमानतळामुळे प्रवास वेळेत लक्षणीय बचत होईल, पर्यटनाला चालना मिळेल आणि परिसरात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आकर्षित होईल अशी अपेक्षा आहे.नवी मुंबईतील वाशी, नेरूल आणि बेलापूर यासारख्या भागांतून विमानतळापर्यंत पोहोचण्यासाठी पाम बीच रोड आणि बेलापूर-उल्वे रोड हा सर्वात सोयीस्कर मार्ग आहे. वाशीपासूनचे अंतर सुमारे १४ किलोमीटर असून, सामान्य वाहतुकीत २० ते ३० मिनिटे लागतात. मात्र गर्दीच्या वेळी हा वेळ ४५ ते ६० मिनिटांपर्यंत वाढू शकतो. प्रवाशांनी आपला प्रवास नियोजन करताना ही बाब लक्षात ठेवावी..नवी मुंबईच्या पूर्वेकडील भागांतून येणाऱ्यांसाठी सायन-पनवेल महामार्ग हा उत्तम पर्याय ठरतो. या महामार्गावरून उल्वे-बेलापूर रोडला जोडले जाऊ शकते. सुरुवातीच्या ठिकाणानुसार अंतर ९ ते १३ किलोमीटरपर्यंत असते आणि सरासरी प्रवास वेळ ३० ते ४५ मिनिटे लागते. हा मार्गही कमी-अधिक प्रमाणात वाहतूक असल्याने तुलनेने जलद गणला जातो..पनवेलहून विमानतळापर्यंत पोहोचण्यासाठी मुख्य मार्गपनवेलहून विमानतळापर्यंत पोहोचण्यासाठी मुख्य मार्ग सायन-पनवेल महामार्गच आहे. कळंबोली सर्कलमार्गे हा महामार्ग एनएच ५४८ आणि उल्वे-बेलापूर रोडला जोडतो. याशिवाय अमरा मार्ग म्हणजे एनएच ३४८ ए किंवा उरण-पनवेल रोड हा पर्यायी मार्ग उपलब्ध आहे. पनवेलपासून विमानतळापर्यंतचे अंतर १५ ते २० किलोमीटर असून, सामान्य परिस्थितीत २५ ते ४० मिनिटांत हे अंतर पूर्ण होते. हा मार्ग तुलनेने कमी गर्दीचा असल्याने प्रवाशांना अधिक सोयीचा वाटतो. तसेच, मुंबईकडून येणाऱ्यांसाठी हाच मार्ग अटल सेतुशी जोडला जातो, ज्यामुळे दळणवळण आणखी सुलभ होते..सार्वजनिक वाहतूक सुविधांमध्ये सुधारणाविमानतळ सुरू झाल्यानंतर रस्ते आणि सार्वजनिक वाहतूक सुविधांमध्ये सुधारणा अपेक्षित आहेत. सध्या तरी खासगी वाहन किंवा टॅक्सी हाच मुख्य पर्याय असला तरी भविष्यात मेट्रो किंवा बस सेवांचा विस्तार होण्याची शक्यता आहे.प्रवाशांनी गर्दीचा अंदाज घेऊन पुरेसा वेळ ठेवून विमानतळाकडे निघावेत. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सुरु झाल्यामुळे संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेशातील हवाई वाहतुकीवर नवे परिमाण होणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.