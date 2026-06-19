NMIA: जगातील सुंदर विमानतळाच्या यादीत नाव, पण छतावरून पाणीगळती; नवी मुंबई विमानतळावर प्रश्नचिन्ह, व्हिडिओ व्हायरल

मुंबई : जगातील सर्वात सुंदर विमानतळांच्या यादीत स्थान मिळवलेल्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आता टीकेचा केंद्रबिंदू ठरत असल्याचे चित्र निर्मण झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळाल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या (NMIA) छतावरून पाणी गळत असल्याचे समोर आले आहे. याबाबतचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .मान्सूनपूर्व पावसादरम्यान विमानतळाच्या आत 'लगेज बेल्ट'वर पाणी गळत असल्याचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे. या प्रकारामुळे विमानतळाच्या पायाभूत सुविधांच्या दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. इतकेच न्हवे तर उद्घाटन होऊन काहीच महिने झाले असताना ही घटना घडल्याने चर्चांना उधाण आले आहे..Mumbai News: मुंबईकरांच्या आरोग्याशी खेळ! भेसळयुक्त मिठाई-माव्याचा मोठा साठा उघड; तुकाराम मुंढेंची धडक कारवाई.सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर शेअर केल्या जाणाऱ्या या व्हिडिओमध्ये विमानतळ टर्मिनलच्या आत बॅगेज बेल्ट क्रमांक ५ आणि ६ जवळच्या छतावरून पाणी पडताना दिसत आहे. तथापि, विमानतळ प्रशासनाने ही समस्या छताच्या रचनेतील गळतीमुळे (स्ट्रक्चरल लीक) उद्भवलेली नसून ती एअर-कंडिशनिंग (AC) डक्टमधून निर्माण झाली असल्याचे, स्पष्ट केले आहे..नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाने जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनानुसार, गळती लक्षात येताच टर्मिनल ऑपरेशन्स टीमने संबंधित भाग त्वरित सुरक्षित केला. ' शुक्रवार (ता.१७) रोजी, दुपारी ४ वाजेच्या सुमारास टर्मिनल टीमला बॅगेज बेल्ट क्रमांक ५ आणि ६ जवळ पाणी गळती दिसून आली. प्रवाशांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी तो भाग त्वरित बंद करून सुरक्षित करण्यात आला," असे निवेदनात म्हटले आहे..Mumbai Crime: बॉस समजून पैसे पाठवले, पण घडलं विचित्रच; फसवणुकीतील ५.७५ कोटी रोखले, दिल्लीतून पाच जण अटकेत.त्याच्यापुढे विमानतळ प्रशासनाने सांगितले की, '३० मिनिटांच्या आत गळती थांबवण्यात आली आणि एका तासाच्या आत संबंधित भाग स्वच्छ करून पूर्ववत करण्यात आला. दरम्यान, बॅगेज बेल्टचे कामकाज पुन्हा सुरू झाले असून १८ जूनपासून ते पूर्णपणे कार्यरत आहेत.' परंतु प्रशासनाने स्पष्टीकरण देऊनही, या घटनेचे व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत असल्यामुळे वापरकर्त्यांनी विमानतळाच्या देखभाल आणि बांधकामाच्या दर्जाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.