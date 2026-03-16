युद्धामुळे १३ दिवसांपासून निर्यात बंद; जेएनपीए बंदरात कंटेनर अडकले, शिपिंग कंपन्यांवर खंडणीचा आरोप, प्रकरण काय?

मुंबई : १३ दिवसांनंतरही जेएनपीए बंदरात केळी, द्राक्षे, डाळिंब आणि कांद्याचे १,२०० कंटेनर अडकून पडले आहेत. निर्यातीत व्यत्ययामुळे निर्यातदारांना १०० कोटींपेक्षा जास्त आर्थिक नुकसान झाले आहे. ज्यामध्ये जेएनपीएला मिळणारी रॉयल्टी देखील समाविष्ट आहे. शिपिंग कंपन्या नियंत्रणात नसल्याने त्यांनी युद्ध परिस्थितीचा फायदा घेत निर्यात केलेल्या मालाच्या प्रत्येक कंटेनरसाठी $800 ते $8,000 पर्यंत शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली आहे. JNPA कडून आखाती देशांमध्ये होणारी निर्यात 13 दिवसांपासून थांबवण्यात आली आहे..जेएनपीए आणि सीमाशुल्क विभागाने निर्यातदारांना दिलासा देण्यासाठी इतर अनेक योजना राबवल्या आहेत. निर्यातदारांचे म्हणणे आहे की यामुळे कोणताही दिलासा मिळाला नाही. जेएनपीए बंदराबाहेर रस्त्यावर नाशवंत वस्तूंचे ४५० कंटेनर उभे आहेत. शिपिंग लाइन्स सरकारच्या कोणत्याही मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करत नाहीत. श्वान ओव्हरहेड एक्सपोर्ट कंपनीचे मालक आणि निर्यातदार राहुल पवार यांनी त्यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल अशी आशा व्यक्त केली..कांदा आणि फळांची निर्यात थांबविल्याने निर्यातदारांना ₹१०० कोटींपेक्षा जास्त आर्थिक नुकसान झाल्याचे निर्यातदारांचे म्हणणे आहे. रीफर कंटेनर ट्रान्सपोर्टर्स वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष संजय पोतदार म्हणाले की, बंदराला रीफर कंटेनरसाठी प्लगची कमतरता भासत आहे. दुबईतील एक बंदर निर्यातीसाठी खुले करण्यात आले आहे. कंटेनर शहरात परत आणण्यासाठी शिपिंग कंपन्या मोठ्या प्रमाणात शोषण करत आहेत..पूर्वी, शिपिंग कंपन्या प्रत्येक कंटेनरच्या वाहतुकीसाठी आणि हाताळणीसाठी $800 आकारत होत्या, परंतु आता, शिपिंग कंपन्या बेकायदेशीरपणे आणि मनमानीपणे प्रति कंटेनर $800 आकारत आहेत. या अतिरिक्त शुल्कामुळे निर्यातदारांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.