मुंबई

Navi Mumbai: प्रियकराच्या मदतीनं पतीला संपवलं, नंतर मृतदेहाचे तुकडे करून...; ११ महिन्यांनी नवी मुंबईतील हत्याकांड उघड

Airoli Crime News: नवी मुंबईत धक्कादायक घटना घडली आहे. एका विवाहित महिलेने तिच्या प्रियकराच्या मदतीने पतीची हत्या करत मृतदेहाचे तुकडे करून विविध ठिकाणी फेकल्याचे समोर आले.
Navi Mumbai

Navi Mumbai

ESakal

Mansi Khambe
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नवी मुंबई : नवी मुंबईत ऐरोली येथे धक्कादायक घटना घडली आहे. एका विवाहित महिलेने तिच्या प्रियकराच्या मदतीने पतीची हत्या करत मृतदेहाचे मुंडके, धड आणि पाय असे तीन तुकडे करून वेगवेगळ्या ठिकाणी फेकल्याचे समोर आले. याप्रकरणी परिसरात एकच खळबळ पसरली असून पोलिसांनी आरोपींना अटक केली आहे.

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