Navi Mumbai: प्रियकराच्या मदतीनं पतीला संपवलं, नंतर मृतदेहाचे तुकडे करून...; ११ महिन्यांनी नवी मुंबईतील हत्याकांड उघड

नवी मुंबई : नवी मुंबईत ऐरोली येथे धक्कादायक घटना घडली आहे. एका विवाहित महिलेने तिच्या प्रियकराच्या मदतीने पतीची हत्या करत मृतदेहाचे मुंडके, धड आणि पाय असे तीन तुकडे करून वेगवेगळ्या ठिकाणी फेकल्याचे समोर आले. याप्रकरणी परिसरात एकच खळबळ पसरली असून पोलिसांनी आरोपींना अटक केली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, ऐरोलीतील यादव नगर येथे बलीराम सूर्यनाथ कुशवाहा (५०) हे त्यांची पत्नी आणि दोन मुलांसह राहत होते. पत्नी सुनीता कुशवाहा (४०) आणि घणसोलीतील ऑटोचालक राहुल दशरथ प्रजापती (३०) यांचे प्रेमसंबंध होते. त्यांचे प्रेमसंबंध समोर येताच या बलीराम यांनी विरोध केला. या प्रकरणामुळे संतापून आरोपी पत्नी आणि रिक्षाचालकाने त्यांचा काटा काढण्याचा कट रचला..Mumbai News: चेंबूर झाडं दुर्घटनेप्रकरणी सर्व निर्दोष, कारणही गोंधळात टाकणारं; अधिकारी-कंत्राटदारांना क्लीन चिट .९ ऑगस्ट २०२५ रोजी सुनीताने दोन्ही मुलांना बहिणीकडे पाठवले. यानंतर मध्यरात्री बलीराम गाढ झोपेत असताना सुनीता आणि राहुल यांनी त्यांची गळा दाबून हत्या केली. तसेच धारदार चाकूने मानेवर वार करत त्यांची हत्या केली. यावेळी आरोपींनी पुरावे नष्ट करण्यासाठी मृतदेहाचे मुंडके, धड आणि पाय असे तीन तुकडे केले. त्यानंतर हे तुकडे पोत्यांमध्ये आणि चादरींमध्ये गुंडाळून राहुलच्या ऑटो-रिक्षातून गवळी देव टेकडी परिसरातील जंगलात वेगवेगळ्या ठिकाणी नेऊन फेकून दिले..Mumbai Rain: मुंबईकरांनो, पुढील ४ दिवस धोक्याचे! समुद्राला भरती येणार, उंच लाटा उसळणार; BMCकडून मोठा अलर्ट जारी .दरम्यान, तब्बल ११ महिने पोलिसांची दिशाभूल केल्यानंतर अखेर पोलिसांनी या खळबळजनक प्रकरणाचा उलगडा करत आरोपी पत्नी आणि तिच्या प्रियकराला अटक केली आहे. या घटनेप्रकरणी आरोपींनी हत्येची कबुली दिली असून सध्या पोलिसांनी बलीराम यांच्या अवशेषांचा शोध सुरू केला आहे. मात्र या हत्याकांडामुळे नवी मुंबईत मोठी खळबळ उडाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.