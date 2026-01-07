NMMC Election: कोट्यधीशांचा बोलबाला! नवी मुंबईमध्ये २६६ उमेदवारांची संपत्ती कोटीपार; पाहा यादी

नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिका निवडणुकीत श्रीमंत उमेदवारांच्या यादीत काँग्रेसने पहिला क्रमांक पटकावला आहे. माजी नगरसेवक, काँग्रेसचे उमेदवार संतोष शेट्टी यांनी तब्बल १०० कोटींची संपत्ती जाहीर केली आहे. ते आणि त्यांच्या पत्नी अशी दोघांची मिळून ही मालमत्ता जाहीर करण्यात आली आहे. त्यांच्यानंतर भाजप आणि शिवसेनेच्या शिंदे गटाच्या श्रीमंत उमेदवारांची नावे चर्चेत आहेत. नवी मुंबई महापालिका निवडणुकीत एकूण २६६ उमेदवार हे कोट्यधीश आहेत..महापालिका निवडणुकीकरिता सर्व उमेदवारांना त्यांची स्थावर मालमत्ता, तिचे बाजारमूल्य, मुलांची संपत्ती, पत्नीच्या नावावर असलेल्या मालमत्तेची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे जाहीर करावी लागते. नवी मुंबई महापालिकेच्या १११ जागांसाठी एकूण ४९९ उमेदवार रिंगणात आहेत..Mumbai महाराष्ट्रापासून तोडणार? ठाकरेंच्या टिकेला शिंदेंचं खणखणीत प्रत्युत्तर| Eknath Shinde Interview | Sakal News.शिवसेना, भाजपतर्फे स्वबळावर उमेदवार देण्यात आले आहेत. श्रीमंत उमेदवारांच्या यादीत सर्वाधिक श्रीमंत उमेदवार भाजपकडे आहेत, तरत्याखालोखाल शिवसेना शिंदे गट आणि काँग्रेसचा क्रमांक लागला आहे. शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख किशोर पाटकर यांनी प्रतिज्ञापत्रात ९३ कोटींची मालमत्ता जाहीर केली आहे. भाजपचे रवींद्र इथापे, शिवसेनेचे नामदेव भगत, भाजपच्या नेत्रा शिर्के, सुरेश शेट्टी आणि एम. के. मढवी या कोट्यधीश उमेदवारांच्या नावांची चर्चा सुरू आहे..पनवेलमध्ये हुसेन श्रीमंतपनवेल महापालिका निवडणुकीतही कोट्यधीश उमेदवारांची वेगळी चर्चा आहे. निवडणुकीत ७८ जागासांठी एकूण २६६ उमेदवार उभे राहिले आहेत.भाजपचे उमेदवार इक्बाल हुसेन काझी यांनी कौटुंबिक संपत्ती १७१ कोटींची दाखवली आहे. मधू पाटील यांची १०४ कोटी, तर भाजपचे उमेदवार राजेंद्र शर्मा ३० कोटींची संपत्ती आहे.चंद्रकांत सोनी, संतोष शेट्टी आणि दशरथ म्हात्रे यांनी प्रत्येकी १८ कोटींची संपत्ती दाखवली आहे..राज्यात नवीन ओळखनवी मुंबई महापालिका ही राज्यातील श्रीमंत महापालिकांपैकी एक म्हणून ओळखली जाते. आता या महापालिकेचे नगरसेवकही श्रीमंत असल्याने आता त्यांचीही वेगळी ओळख निर्माण होणार आहे..KDMC Election: “निवडणूक लढवता? मग हे लिहून द्याल का?” संकल्पनामा फेल झाला तर राजकारणालाही ब्रेक!.इक्बाल हुसेन काझी - १७१ कोटी संपत्तीमधू पाटील - १०४ कोटी संपत्तीसंतोष शेट्टी - १०० कोटी संपत्तीकिशोर पाटकर - ९३ कोटी संपत्तीराजेंद्र शर्मा - ३० कोटी संपत्तीचंद्रकांत सोनी - १८ कोटी संपत्तीसंतोष शेट्टी - १८ कोटी संपत्तीदशरथ म्हात्रे - १८ कोटी संपत्त.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.