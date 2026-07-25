Navi Mumbai: महिनाभराची झुंज अपयशी, कचरा गाडीच्या धडकेत तरुणीचा दुर्दैवी मृत्यू; महापौरांकडून शोक व्यक्त

वाशी : नवी मुंबई महापालिकेच्या कचरा वाहतूक करणाऱ्या वाहनाच्या धडकेत गंभीर जखमी झालेल्या १८ वर्षीय श्रेया फिरके हिचे गुरुवारी (ता. २३) सायंकाळी उपचारादरम्यान निधन झाले. गेल्या जवळपास महिनाभरापासून ती खासगी रुग्णालयात मृत्यूशी झुंज देत होती. शुक्रवारी शोकाकुल वातावरणात तिच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले..पारसिक हिल येथील सेल्फी पॉइंटसमोरील रस्त्यावर २८ जूनला सकाळी अपघात होऊन श्रेया फिरके ही सोहम गोळतकर याच्यासोबत दुचाकीवरून जात असताना महापालिकेच्या कचरा वाहतूक करणाऱ्या वाहनाने त्यांच्या दुचाकीला समोरून धडक दिल्याचा आरोप आहे..Mumbai Local Megablock: रविवारी सर्व रेल्वे मार्गांवर मेगाब्लॉक, अनेक लोकल रद्द; कसे असेल वेळापत्रक?.या अपघातात श्रेयाच्या पोटाला, डाव्या हाताला आणि चेहऱ्याला गंभीर दुखापत झाली होती, तर सोहम गोळतकरही गंभीर जखमी झाला होता. अपघातानंतर वाहनचालक घटनास्थळावरून पसार झाल्याचा आरोप करण्यात आला असून, सीबीडी बेलापूर पोलिस ठाण्यात भारतीय न्याय संहितेच्या संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..महापौरांकडून शोकश्रेयाच्या निधनाबद्दल नवी मुंबईच्या महापौर सुजाता पाटील यांनी शोक व्यक्त केला आहे. श्रेयाच्या उपचारासाठी झालेला संपूर्ण खर्च संबंधित कंत्राटदाराकडून भरला जाणार असल्याची माहिती घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त डॉ. अजय गडदे यांनी दिली..Palghar: आधी पावसानं झोडपलं, आता भूकंपानं हादरलं पालघर; कासा, धुंदलवाडी परिसरात 3.1 रिश्टर स्केलचे धक्के .पनवेलमध्ये अपघातात क्लिनरचा मृत्यूपळस्पे-जेएनपीए रोडवर पिकअप वाहन ट्रेलरच्या मागील बाजूस जोरदार धडकल्याने झालेल्या अपघातानंतर पिकअपमधील क्लिनरचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला, तर चालक जखमी आहे. पनवेल शहर पोलिसांनी याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. जखमी चालकाचे नाव संदेश सर्जेराव केसरे (वय ४२) असून, मृत क्लिनरचे नाव अशोक दत्तात्रय मस्कर (५४) असे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.