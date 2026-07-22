Navi Mumbai Municipal Schemes: प्रशिक्षणानंतर थेट नोकरी देण्याचा प्रयत्न, नवी मुंबई पालिकेचा विविध योजनांचा धमाका

नवी मुंबई: पालिकेच्या महासभेत महिला, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अनाथ व विधवा महिलांसाठीच्या विविध योजनांवर सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी सकारात्मक चर्चा घडवून आणली. नगरसेवकांच्या सूचनांची तत्परतेने दखल घेत, येत्या ऑगस्टपासून महापालिकेच्या सर्व लोककल्याणकारी योजना कार्यान्वित केल्या जातील, अशी घोषणा आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी केली. केवळ प्रशिक्षण देऊन न थांबता महिला व तरुणांना थेट नोकरी मिळवून देण्यापर्यंत महापालिका प्रयत्न करेल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले..नगरसेवकांनी योजना अधिक पारदर्शक, सुलभ आणि सर्वसमावेशक करण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण मुद्दे मांडले. नगरसेविका माधुरी सुतार व भारती पाटील यांनी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीची अट ७५ टक्क्यांवरून ६५ टक्के करण्याची आणि बँक खात्यांबाबतची किचकट प्रक्रिया सुलभ करण्याची मागणी केली. प्रिती भगत यांनी लाभार्थी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवण्याची मागणी केली. नगरसेवक जगदीश गवते यांनी बचत गटांच्या उत्पादनांसाठी पालिकेने हक्काचे प्रदर्शन केंद्र व बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. नगरसेविका सांगळे यांनी फूड.Kolhapur Dam Water Level: जोर ओसरला, तरी धरणांत साठा वाढला; राधानगरी धरण ८० टक्के भरले.मेकिंग मशीन वाटपाबाबत विचारणा केली. नगरसेविका सरोज पाटील व शिवसेना गटनेते मनोज हळदणकर यांनी ज्येष्ठ आणि महिलांसाठी उत्पन्नाच्या दाखल्याऐवजी केशरी व पिवळ्या रेशन कार्डचा विचार करण्याची सूचना केली..सभागृहनेते सागर नाईक यांनी महिलांना प्रशिक्षणानंतर नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून देणे आणि लखपती दीदी योजनेला गती देण्यावर भर दिला. उपमहापौर दशरथ भगत यांनी विमानतळ व इतर प्रकल्पांसाठी लागणारे ५४ प्रकारचे प्रशिक्षण देताना भूमिपुत्र व स्थानिक नागरिकांना प्राधान्य देण्याची मागणी केली..'देशविरोधी शक्तींनी आंदोलन हायजॅक करू नये' दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनावर प्रीती झिंटा म्हणाली...'आंदोलनाचा गैरफायदा घेऊ नका'.महत्त्वपूर्ण निर्णयमहिला बचत गट व मार्केट आठवडा बाजारांवर नियंत्रण ठेवून बचत गटांच्या मालासाठी पालिकेच्या मार्केटमध्ये विशेष जागा उपलब्ध केली जाईल.देहविक्री करणाऱ्या महिला, तृतीयपंथी आणि सिग्नलवरील घटकांसाठी स्वयंरोजगार प्रशिक्षण व गृहयोजना राबवणार.४०० महिलांना मोफत वाहन चालवण्याचे प्रशिक्षण दिले जाणार.बनावट किंवा बाहेरील अर्ज रोखण्यासाठी थेट शाळांमार्फतच अर्जाची पडताळणी केली जाईल.कर्मचाऱ्यांना घरोघरी पोहोचण्याचे आदेश दिले असून, समाज विकास विभागाचे समूह संघटक प्रत्यक्ष लोकांच्या घरांपर्यंत पोहोचतील, यासाठी कडक सूचना दिल्या जातील.पालिकेने महिला, विद्यार्थी आणि उपेक्षित घटकांच्या योजनांमुळे शहरातील हजारो कुटुंबांना थेट आधार मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.