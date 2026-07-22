मुंबई

Navi Mumbai Municipal Schemes: प्रशिक्षणानंतर थेट नोकरी देण्याचा प्रयत्न, नवी मुंबई पालिकेचा विविध योजनांचा धमाका

Navi Mumbai Municipal Welfare Schemes from August: नवी मुंबई महापालिकेच्या विविध लोककल्याणकारी योजनांना ऑगस्टपासून सुरुवात होणार असून महिला, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक आणि उपेक्षित घटकांसाठी मोठा दिलासा मिळणार आहे.
Navi Mumbai Municipal Schemes

Navi Mumbai Municipal Schemes

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी मुंबई: पालिकेच्या महासभेत महिला, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अनाथ व विधवा महिलांसाठीच्या विविध योजनांवर सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी सकारात्मक चर्चा घडवून आणली. नगरसेवकांच्या सूचनांची तत्परतेने दखल घेत, येत्या ऑगस्टपासून महापालिकेच्या सर्व लोककल्याणकारी योजना कार्यान्वित केल्या जातील, अशी घोषणा आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी केली. केवळ प्रशिक्षण देऊन न थांबता महिला व तरुणांना थेट नोकरी मिळवून देण्यापर्यंत महापालिका प्रयत्न करेल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.

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Navi Mumbai Municipal Corporation
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