Navi Mumbai Crime: बोगस पासपोर्टसह व्हिसा जप्त, नवी मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेची कारवाई!

नवी मुंबई : कारवाईभारत सरकारअंतर्गत विदेश मंत्रालयाच्या उत्प्रवासी संरक्षी कार्यालय, मुंबई यांनी नवी मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेसोबत संयुक्त समन्वयाने २६ डिसेंबरला नवी मुंबई परिसरात कारवाई केले. एमिग्रेशन ॲक्ट, १९८३च्या कलम ३५ अन्वये ही कारवाई करण्यात आली..या कारवाईदरम्यान एमिग्रेशन ॲक्ट, १९८३चे उल्लंघन करून वैध नोंदणी व परवाना नसताना अनधिकृत परदेशी भरती उपक्रमांमध्ये आढळलेल्या आठ संस्थानांची तपासणी करण्यात आली. त्यांना सील करण्यात आले..Mumbai News: ९०७ हॉटेल, पब, बार, क्लबची झाडाझडती; अग्निशमन दलाकडून आस्थापनांवर कारवाईचा बडगा .संयुक्त पथकाने काही प्रवाशांचे ४२८ पासपोर्ट जप्त केले. तसेच मोठ्या प्रमाणावर आक्षेपार्ह साहित्यही जप्त केले. रोजगार ऑफर लेटर, लॉगबुक, व्हिसा, बनावट व्हिजिटिंग कार्ड, बनावट रबर स्टॅम्प तसेच बेकायदा परदेशी भरती उपक्रमांमध्ये वापरण्यात आलेली इतर कागदपत्रे समाविष्ट आहेत..सर्व जप्त कागदपत्रे व साहित्य पुढील तपासणी व आवश्यक कायदेशीर कारवाईसाठी नवी मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने आपल्या ताब्यात घेतली आहेत. परदेशी रोजगारासाठी इच्छुक असलेल्या प्रवासी कामगारांच्या हितांचे संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी तसेच एमिग्रेशन ॲक्ट, १९८३च्या कठोर अंमलबजावणीसाठी विदेश मंत्रालय, भारत सरकारअंतर्गत उत्प्रवासी संरक्षी कार्यालयातर्फे ही कारवाई पूर्ण करण्यात आली..Mumbai News: कबुतरांना दाणे खायला घालणे पडले महागात, मुंबईतील व्यावसायिकावर कोर्टाची मोठी कारवाई.