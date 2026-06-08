Power Crisis: अनेक दिवस वीजपुरवठा खंडित, महिला त्रासली, भोंगळ प्रशासनावर संताप व्यक्त; Video Viral

नवी मुंबई : नवी मुंबईतील वीजपुरवठा खंडित होण्याची समस्या वाढत चालली आहे. गेल्या महिनाभरापासून वीजपुरवठ्यातील खंडामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. याप्रकरणी रहिवासी एमएसईडीसीएलच्या अधिकाऱ्यांशी वाद घालत असून सोशल मीडियावर नागरिकांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. अशातच नवी मुंबईतील एका महिलेने सोशल मीडियावर भावनिक व्हिडीओ पोस्ट केला आहे. .नवी मुंबईतील उलवे सेक्टर-८ येथे राहणाऱ्या एका महिलेने सोशल मीडियावर भावनिक व्हिडीओ पोस्ट केला आहे. वीजपुरवठा समस्येकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. या व्हिडिओमध्ये अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या वीज समस्येमुळे झोप मिळत नसल्याची व्यथा महिलेने मांडली आहे. ज्यामुळे महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत..Navi Mumbai: नवी मुंबईत वीज संकट! नागरिक मध्यरात्री रस्त्यावर; महिला अंथरून घेऊन पोहोचली महावितरण कार्यालयात.कळंबोलीत अंधाराचे साम्राज्यकामोठेतील परिस्थिती गंभीर असतानाच कळंबोलीतल सेक्टर-१४ परिसरात केबल फॉल्ट झाल्याने सलग दोन दिवस रात्रीच्या वेळी वीजपुरवठा खंडित राहिला. त्यामुळे हजारो रहिवाशांना जागून रात्र काढावी लागली. कळंबोलीतील रहिवाशांनी सांगितले की, केबल फॉल्ट आणि तांत्रिक बिघाडांच्या घटना सातत्याने घडत आहेत. तक्रारी करूनही कायमस्वरूपी उपाययोजना होत नसल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. काही भागांमध्ये पाच ते दहा तास वीजपुरवठा खंडित राहिल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत..तुर्थ्यातही धडक मोर्चाजूनच्या सुरुवातीला तुर्भे परिसरातील हजारो ग्राहकांना सलग चार दिवस वीज खंडिततेचा सामना करावा लागला. रात्री ११ वाजता सुरू झालेली ही वीज कपात पुढील चार दिवस वेगवेगळ्या वेळेत आणि रात्रीच्या संवेदनशील तासांमध्ये सुरूच होती. या परिस्थितीमुळे त्रस्त झालेल्या नागरिकांनी सोमवारच्या रात्री महावितरणच्या तुर्भे येथील कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला आणि संतप्त होऊन कार्यालयात प्रवेश केला होता....तर उग्र लोकआंदोलन छेडणार!रविवारीही अनेक भागांत वीजपुरवठा सुरळीत नसल्याच्या तक्रारी कायम होत्या. वारंवार होणाऱ्या वीज खंडामुळे नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला असून तातडीने कायमस्वरूपी उपाययोजना न झाल्यास व्यापक लोकआंदोलन उभारण्याचा इशारा नागरिकांनी दिला आहे..Dadar Accident: दादरमध्ये बेस्टची गाड्यांना धडक, अपघाताचा सीसीटीव्ही व्हिडिओ समोर .नवी मुंबईतही अभूतपूर्व ब्लॅकआऊटऐरोली विभागातील काही गावांमध्ये आणि सेक्टर वसाहतींमध्ये वीज पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी १८ ते २० तास वाट पाहावी लागत असल्याच्या तक्रारी रहिवाशांनी केल्या आहेत.घणसोलीतील जिजामाता नगर येथील उच्चस्तरीय व भूस्तरीय जलकुंभाला वीज पुरवठा करणारा १६० केव्ही क्षमतेचा ट्रान्सफॉर्मर (विद्युत जनित्र) अचानक जळाल्यामुळे ३० हजारांहून अधिक नागरिकांना तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागला होता.कोपरखैरणेत रात्री ११ वाजता गेलेली वीज थेट पहाटे ४:३० किंवा त्यानंतरच परत येत असल्याने नागरिकांना रात्री जागून काढाव्या लागत आहेत.ऐन उन्हाळ्यात सबस्टेशनवर अतिरिक्त वीजभार पडत असल्यामुळे वीज वारंवार बंद-चालू होत राहते, यामुळे ट्रिपिंगची समस्या उद्भवते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.