मुंबई

Power Crisis: अनेक दिवस वीजपुरवठा खंडित, महिला त्रासली, भोंगळ प्रशासनावर संताप व्यक्त; Video Viral

Navi Mumbai Power Crisis: नवी मुंबईतील वीजपुरवठा खंडित होत असल्याची समस्या वाढत चालली असून यावर एका महिलेने प्रशासनावर संताप व्यक्त केला आहे.
Navi Mumbai Power Crisis Woman's Outrage

Navi Mumbai Power Crisis Woman's Outrage

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

नवी मुंबई : नवी मुंबईतील वीजपुरवठा खंडित होण्याची समस्या वाढत चालली आहे. गेल्या महिनाभरापासून वीजपुरवठ्यातील खंडामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. याप्रकरणी रहिवासी एमएसईडीसीएलच्या अधिकाऱ्यांशी वाद घालत असून सोशल मीडियावर नागरिकांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. अशातच नवी मुंबईतील एका महिलेने सोशल मीडियावर भावनिक व्हिडीओ पोस्ट केला आहे.

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