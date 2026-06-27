Thane News: नवी मुंबई ते कल्याण प्रवास आणखी वेगवान होणार! ऐरोली-कटाई उन्नत रस्ता प्रकल्पाचा टप्पा कधी खुले होणार? जाणून घ्या...

ठाणे : ठाणे आणि कल्याण-डोंबिवली येथील लाखो लोकांसाठी मोठ्या दिलासाची बातमी आहे. बऱ्याच काळापासून बांधकाम सुरू असलेल्या ऐरोली-कटाई उन्नत रस्ता प्रकल्पाचे पहिले आणि दुसरे टप्पे जुलै महिन्यात वाहतुकीसाठी खुले करण्याची तयारी पूर्ण झाली आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने दोन्ही टप्प्यांचे काम अंतिम टप्प्यात पोहोचल्यानंतर ते एकाच वेळी सुरू करण्याची योजना आखली आहे. .यामुळे महापे, शिलफाटा, कल्याण फाटा आणि ठाणे-बेलापूर रस्त्यावरील मोठ्या वाहतूक कोंडीतून मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. हा महत्त्वाकांक्षी १२.७१ किलोमीटरचा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर ऐरोली आणि डोंबिवली दरम्यानचे अंतर अंदाजे १० किलोमीटरने कमी होईल. सध्या ३० ते ४५ मिनिटे लागणारा हा प्रवास लक्षणीयरीत्या कमी होईल, तर संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर नवी मुंबई ते डोंबिवली हे अंतर केवळ १५ मिनिटांत पार करता येईल. .Navi Mumbai: सहा कोटींचा भार! वेतनवाढीचा पालिकेच्या तिजोरीवर आर्थिक ताण.एमएमआरडीएच्या माहितीनुसार, ठाणे-बेलापूर रस्त्यापासून राष्ट्रीय महामार्ग ४ पर्यंतच्या पहिल्या ३.४३ किलोमीटरच्या टप्प्याचे ९२ टक्क्यांहून अधिक काम पूर्ण झाले आहे. ऐरोली ते ठाणे-बेलापूर रस्त्यापर्यंतच्या दुसऱ्या २.५७ किलोमीटरच्या टप्प्याचे बांधकामही पूर्णपणे पूर्ण झाले आहे. दोन्ही टप्प्यांचे एकाच वेळी उद्घाटन करून ते वाहतुकीसाठी खुले करण्याची तयारी सुरू आहे. एकदा हा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यावर, मुलुंड-ऐरोली पूल, ठाणे-बेलापूर रस्ता आणि राष्ट्रीय महामार्ग ४ यांना अधिक जलद आणि वाहतूक-मुक्त जोडणी मिळेल. .यामुळे दररोज हजारो वाहनचालकांचा वेळ आणि इंधन वाचेल, तसेच औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये मालाची वाहतूक करणेही सुलभ होईल. खासदार डॉ. श्रीकांत शिदे यांनी केलेले सातत्यपूर्ण निरीक्षण आणि पाठपुरावा प्रकल्पाच्या प्रगतीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरला आहे. त्यांनी एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांसोबत नियमित आढावा बैठका घेतल्या, प्रकल्पाच्या जागेची पाहणी केली आणि त्यांना बांधकाम जलदगतीने करण्याचे निर्देश दिले. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे, प्रकल्पाचे पहिले दोन टप्पे आता उद्घाटनासाठी सज्ज झाले आहेत..Mumbai News: ऑफर पडली महागात! ग्राहकांच्या गर्दीने शोरूमला सेल रद्द करण्याची वेळ; इन्फिनिटी मॉलमध्ये गोंधळ.राष्ट्रीय महामार्ग ४ ते कटाई नाका पर्यंतच्या ६.७१ किलोमीटर लांबीच्या तिसऱ्या टप्प्याचे बांधकाम सुरू आहे. हे काम पुढील दीड वर्षात पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. तिसरा टप्पा पूर्ण झाल्यावर, संपूर्ण १२.७१ किलोमीटर लांबीचा उन्नत मार्ग वाहतुकीसाठी उपलब्ध होईल. ज्यामुळे नवी मुंबई, ठाणे, डोंबिवली आणि कल्याण दरम्यानचा प्रवास पूर्वीपेक्षा अधिक जलद आणि सोयीस्कर होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.