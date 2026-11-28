नवी मुंबई : नेरूळ एमआयडीसी परिसरात सोन्याच्या वाहतूक करणाऱ्या वाहनावर हल्ला करून तब्बल २० कोटी रुपयांचे सोने लुटल्याची घटना गुरुवारी (ता. २६) रात्री घडली. कारमधून आलेल्या चौघा लुटारूंनी लोखंडी रॉडने कारच्या काचा फोडल्या. त्यानंतर १६ किलो ४०० ग्रॅम सोन्याची बॅग हिसकावून ठाण्याच्या दिशेने पलायन केले..लक्ष्मण घुरो मुखिया (वय ५५) कंपनीचे सोने घेऊन कारने जात होते. त्यांच्यासोबत दोन कर्मचारी होते. त्यांची कार शिरवणे एमआयडीसीतील सेवा रस्त्यावर आली असता, कारमधून आलेल्या चौघांनी त्यांचा पाठलाग करून कार अडवली. त्यानंतर लोखंडी रॉडने कारच्या काचा फोडल्या. .चालकाने प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न केला असता, त्याच्या चेहऱ्यावर रॉडने प्रहार केला. त्यानंतर लुटारूंनी कारमधील सोन्याची बिस्किटे, चेन आणि अन्य दागिने असलेली बॅग हिसकावून घेतली. त्यानंतर चौघेही ठाण्याच्या दिशेने पसार झाले. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली..आरोपींचा शोध सुरूतुर्भे पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संशयितांचे वय अंदाजे २२ ते ३५ वर्षे आहे. परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे पोलिस आरोपींचा शोध घेत आहेत. शोधासाठी स्वतंत्र पथके तयार करण्यात आली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.