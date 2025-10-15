मुंबई

Navi Mumbai Crime : दीड महिन्यापूर्वी ओळख, रात्री फिरायला नेत अत्याचार; तरुणीला त्याचं नावही माहिती नाही, तपासाचं आव्हान

Turbhe MIDC case shocks Navi Mumbai : तुर्भे एमआयडीसी परिसरात कार्यक्रमातून झालेल्या ओळखीचा गैरफायदा घेत तरुणीवर अत्याचार करण्यात आला. आरोपीचा शोध सुरू असून पोलिस सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे तपास करत आहेत.
  1. पीडित तरुणी आणि आरोपीची ओळख १५ ऑगस्टच्या कार्यक्रमात झाली होती.

  2. आरोपीने फिरवण्याच्या बहाण्याने बंद कंपनीत नेऊन अत्याचार केला.

  3. आरोपीची ओळख पटवण्यासाठी पोलिस सीसीटीव्ही फुटेज तपासत आहेत.

नवी मुंबई : तुर्भे एमआयडीसी (Turbhe MIDC) परिसरात एका तरुणीवर अत्याचार झाल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. दीड महिन्यापूर्वी झालेल्या ओळखीचा गैरफायदा घेत आरोपी तरुणाने तरुणीवर अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. पीडितेने ही बाब कुटुंबीयांना सांगितल्यानंतर त्यांनी पोलिसांकडे (Navi Mumbai Crime) तक्रार दाखल केली असून तपास सुरू आहे.

