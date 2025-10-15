Navi Mumbai Crime : दीड महिन्यापूर्वी ओळख, रात्री फिरायला नेत अत्याचार; तरुणीला त्याचं नावही माहिती नाही, तपासाचं आव्हान

पीडित तरुणी आणि आरोपीची ओळख १५ ऑगस्टच्या कार्यक्रमात झाली होती.आरोपीने फिरवण्याच्या बहाण्याने बंद कंपनीत नेऊन अत्याचार केला.आरोपीची ओळख पटवण्यासाठी पोलिस सीसीटीव्ही फुटेज तपासत आहेत..नवी मुंबई : तुर्भे एमआयडीसी (Turbhe MIDC) परिसरात एका तरुणीवर अत्याचार झाल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. दीड महिन्यापूर्वी झालेल्या ओळखीचा गैरफायदा घेत आरोपी तरुणाने तरुणीवर अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. पीडितेने ही बाब कुटुंबीयांना सांगितल्यानंतर त्यांनी पोलिसांकडे (Navi Mumbai Crime) तक्रार दाखल केली असून तपास सुरू आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईत राहणाऱ्या १८ वर्षीय तरुणीची १५ ऑगस्ट रोजी एका कार्यक्रमादरम्यान एका तरुणाशी ओळख झाली होती. त्या कार्यक्रमावेळी दोघांनी एकमेकांचे मोबाइल क्रमांक एक्सचेंज केले होते. या ओळखीचा फायदा घेत तरुणाने १२ ऑक्टोबरच्या रात्री पीडित तरुणीला तुर्भे एमआयडीसी परिसरात भेटण्यासाठी बोलावले..Missing Lawyer Case : तीन महिन्यांपासून वकील बेपत्ता, शिंदे गटाच्या 'या' आमदारावर गंभीर आरोप; किशोरी आरडे म्हणाल्या, 'माझ्या पतीच्या जीवाला..'.तरुणी ठरलेल्या ठिकाणी आली असता, आरोपीने मोटारसायकलवर तिला परिसर फिरवून दाखविण्याचा बहाणा केला आणि एका बंद कंपनीच्या परिसरात नेऊन तिच्यावर अत्याचार केला. विशेष म्हणजे, पीडितेला आरोपीचे नाव किंवा इतर ओळख माहिती नसल्याने पोलिसांसमोर तपासाचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. सध्या पोलिस पथक विविध दिशांनी तपास करत असून परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजचा आधार घेत आरोपीचा शोध घेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.