Navi Mumbai : कंत्राटदाराचं बिल मंजूर करायला ४२ हजार मागितले, लाच घेताना पालिका आयुक्तांना अटक

नवी मुंबई : अतिक्रमण विभागाला वाहने पुरविणाऱ्या कंत्राटदाराचे बिल मंजूर करण्यासाठी ४२ हजार रुपयांची लाच घेणाऱ्या महापालिका उपायुक्त कैलास गायकवाड यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या नवी मुंबई युनिटने मंगळवारी (ता. २१) सायंकाळी रंगेहाथ अटक केली..महापालिका मुख्यालयातील तिसऱ्या मजल्यावरील गायकवाड यांच्या दालनातच ही कारवाई करण्यात आल्याने महापालिका वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणातील तक्रारदार कंत्राटदार दशरथ सुरवसे हे महापालिका अतिक्रमण विभागाच्या कारवाईसाठी आवश्यक असलेली वाहने पुरवितात..सुरवसे यांनी १५ नोव्हेंबर २०२४ ते १५ फेब्रुवारी २०२५ या कालावधीत ऐरोली विभागात अतिक्रमणविरोधी मोहिमेसाठी वाहने पुरवली होती. या कामाचा मोबदला (बिल) मिळावा म्हणून ते प्रयत्नशील होते; मात्र हे बिल मंजूर करण्यासाठी आणि धनादेशावर स्वाक्षरी करण्यासाठी उपायुक्त कैलास गायकवाड यांनी ४२ हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केली होती..कंत्राटदार सुरवसे यांनी एसीबीच्या नवी मुंबई कार्यालयात तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीची शहानिशा केल्यानंतर नवी मुंबई अँटी करप्शन ब्युरोचे पोलिस उपअधीक्षक धर्मराज सोनके व त्यांच्या पथकाने मंगळवारी सायंकाळी मुख्यालयात सापळा लावून गायकवाड यांना रंगेहाथ पकडले. सध्या गायकवाड यांची सखोल चौकशी सुरू असून त्यांच्या मालमत्तेचीही तपासणी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.