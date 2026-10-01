Navi Mumbai: नवी मुंबईकरांवर पाणीटंचाईचे संकट, मोरबेत ७३ टक्के पिण्यायोग्य साठा

वाशी : नवी मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या मोरबे धरणात सध्या अवघा ७३.९० टक्के इतकाच वापरायोग्य पाणीसाठा शिल्लक राहिला असल्याने शहावर पाणीटंचाईचे सावट निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर पालिका अलर्ट झाली असून पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलली आहेत. अपव्यय करणाऱ्यांवर पालिकेने थेट दंडात्मक कारवाईचा इशारा दिला आहे..भविष्यात टंचाई टाळण्यासाठी पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने नागरिकांना पाणी जपून वापरण्याचे आवाहन केले. तसेच, नागरिकांनी वाहने धुण्यासाठी पिण्याच्या पाण्याचा वापर करू नये, असे आढळल्यास संबंधितांवर थेट दंडात्मक कारवाई केली जाईल..न्हावा-शेवा टप्पा ३ रखडला! २२८ एमएलडी पाण्याचा दिलासा कागदावरच; परवानग्यांचा पेच.तसेच, बांधकामासाठी पिण्याच्या पाण्याचा वापर करण्यास सक्त मनाई केली असून, असे आढळल्यास नळजोडणी खंडित करून कारवाई केली जाणार आहे. याशिवाय, घरातील व इमारतींमधील पाण्याच्या टाक्या भरून वाहणार नाहीत याची दक्षता घेणे, गरज नसताना नळ बंद ठेवणे, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे..पाणीसाठ्याचा तपशील २०२६३४३२ (मि.मी.) एकूण पाऊस८५.९५ (मीटर) धरण पातळी१४० (एमसीएम) पिण्यायोग्य साठा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.