Navi Mumbai: नवी मुंबईत २४ तास पाणीपुरवठा कपात, पाणी जपून वापरण्याचे आवाहन

वाशी : नवी मुंबई पालिका क्षेत्रातील जलवाहिन्यांची दुरुस्ती आणि देखभालीची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. यामुळे शहरातील बहुतांश भागांत सलग २४ तास पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे. बुधवारी (ता. १३) सकाळी १० वाजल्यापासून ते गुरुवारी (ता. १४) सकाळी १० वाजेपर्यंत हा पाणीपुरवठा पूर्णपणे बंद असेल, अशी माहिती पालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. .दुरुस्तीची कामे सुरळीत पार पाडण्यासाठी आणि भविष्यातील पाणीपुरवठा अधिक सक्षम करण्यासाठी ही कामे आवश्यक असल्याचे पालिकेने सांगितले आहे. नागरिकांनी या कालावधीत पाण्याचा काटकसरीने वापर करून महानगरपालिकेस सहकार्य करावे, असे आवाहनही करण्यात आले आहे..या भागांवर परिणामबेलापूर, नेरुळ, वाशी, तुर्भे, सानपाडा, कोपरखैरणे, घणसोली, ऐरोली, खारघर आणि कामोठे या परिसरांत परिणाम होणार आहे..पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रकबुधवारी सकाळी १० वाजेपासून ते गुरुवारी सकाळी १० वाजेपर्यंत पाणीपुरवठा होणार नसल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे. तसेच, गुरुवारी संध्याकाळी पाणीपुरवठा कमी दाबाने होण्याची शक्यता असल्याने नागरिकांनी आवश्यक तेवढे पाणी साठवून ठेवावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.