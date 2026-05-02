Mumbai Crime: १,७४५ कोटी रुपयांचे कोकेन महामुंबईत जप्त, एनसीबीची सर्वात मोठी कारवाई

मुंबई : केंद्रीय अमली पदार्थविरोधी पथकाने (एनसीबी) कळंबोली, भिवंडी येथून तब्बल ३४९ किलो कोकेन साठा जप्त केला आहे. जप्त केलेल्या कोकेन साठ्याची आंतरराष्ट्रीय बाजारात १,७४५ कोटी इतकी किंमत आहे. आतापर्यंतची ही सर्वात मोठी कारवाई आहे, असा दावा एनसीबीच्या प्रवक्त्याने केला..ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइकअंतर्गत सहा महिन्यांपासून गोपनीय स्रोत विकसित करून, संशयास्पद हालचालींवर करडी नजर ठेवून ही कारवाई करण्यात आली. गाेदामे आणि लॉजिस्टिक यंत्रणेचा वापर करून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ड्रग्जपुरवठा करणारी संघटित साखळी उद्ध्वस्त केल्याचा दावा शुक्रवारी एनसीबीने केला..प्रवक्त्याने दिलेल्या माहितीनुसार, सहा महिन्यांपासून गोळा केलेल्या गोपनीय माहितीआधारे कळंबोली येथील 'वेअरहाऊसिंग कॉम्प्लेक्स'जवळ एक मालवाहू टेम्पो अडवून झाडाझडती घेण्यात आली. त्यात क्रिकेट पॅड, ग्लोव्हज या साहित्याखाली दडवलेली प्रत्येकी एक किलो कोकेन भरलेली १३६ पाकिटे सापडली..या कारवाईत एका व्यक्तीस अटक करण्यात आली. त्याच्या चाैकशीत अन्य साठा भिवंडी येथील लक्ष्मण कम्पाउंड येथील गाेदामात दडविल्याची माहिती उघड झाली. त्यानुसार पथकांनी तेथे छापा मारला. संबंधित गाेदामात परदेशातून आयात केलेली मोठमोठी यंत्रे, उपकरणे ठेवण्यात आली होती. या उपकरणांच्या खळगीत, मोकळ्या जागेत प्रत्येकी एक किलो कोकेन भरलेली २१३ पाकिटे सापडली. .आंतरराष्ट्रीय तस्कर टोळ्या भारतात निर्यात होणाऱ्या यंत्र, उपकरणांत कोकेन दडवून पाठवतात. भारतातील विविध बंदरांवरून कोकेन दडवलेली उपकरणे, यंत्रे नवी मुंबई, रायगड, ठाणे जिल्ह्यातील गाेदामांत सुरक्षितपणे पाेहाेच केली जातात. तेथे कोकेन काढून घेतले जाते, असे एनसीबीच्या प्रवक्त्याने सांगितले. .कोकेन दडवून आयात झालेली यंत्रे, उपकरणे कोणी पाठवली, कोणी मागवली, ती भारतात कोणी उतरवून घेतली, ती छापा पडलेल्या वेअरहाऊसमध्ये आणणारे कोण, यासाठी अर्थसहाय्य करणारे कोण, याचा तपास सुरू झाल्याचे सांगण्यात आले.