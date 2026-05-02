मुंबई

Mumbai Crime: १,७४५ कोटी रुपयांचे कोकेन महामुंबईत जप्त, एनसीबीची सर्वात मोठी कारवाई

Mumbai Cocaine Seizure: एनसीबीने महामुंबईत सर्वात मोठी कारवाई केली आहे. यामध्ये एनसीबी पथकाने १,७४५ कोटी रुपयांचे ३४९ किलो कोकेन साठा जप्त केला आहे.
ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : केंद्रीय अमली पदार्थविरोधी पथकाने (एनसीबी) कळंबोली, भिवंडी येथून तब्बल ३४९ किलो कोकेन साठा जप्त केला आहे. जप्त केलेल्या कोकेन साठ्याची आंतरराष्ट्रीय बाजारात १,७४५ कोटी इतकी किंमत आहे. आतापर्यंतची ही सर्वात मोठी कारवाई आहे, असा दावा एनसीबीच्या प्रवक्त्याने केला.

Loading content, please wait...
crime
Mumbai
NCB
bhiwandi