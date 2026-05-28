Maharashtra Politics: अर्थखात्यासाठी राष्ट्रवादीची जोरदार लॉबिंग; चार महिन्यांनंतरही निर्णय रखडला, खाते परत मिळवण्यासाठी पक्ष आक्रमक

मुंबई : अजित पवार यांच्या आकस्मिक निधनानंतर त्यांच्याकडे असलेले अर्थ खाते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवीन व्यवस्था होईपर्यंत स्वतःकडे ठेवून घेतले असले तरी सत्तावाटपाच्या सूत्रानुसार हे खाते पुन्हा मिळविणे हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांपुढील आव्हान आहे. .राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष महत्त्वाची खाती मिळण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. अजित पवार यांच्या निधनानंतर मुख्यमंत्र्यांनी हे खाते स्वतःकडे ठेवून घेतले होते. मात्र आता ते खाते पुन्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे देणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र याबाबत अद्यापही महायुतीमध्ये कोणतीही चर्चा नसल्याने पक्षाचे आमदार नाराज आहेत. .अर्थखाते हे आमच्या पक्षाचेच आहे. त्यामुळे आम्ही पहिल्या दिवसापासून हे खाते मिळावे यासाठी प्रयत्नशील आहोत. हे खाते मिळावे यासाठी आमचे मागणी आहे, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील एका ज्येष्ठ नेत्याने सांगितले. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या शासकीय निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत अर्थ खाते पक्षाकडे परत देण्याबाबत होत असलेल्या विलंबाबाबत काही आमदारांनी चर्चा उपस्थित केली. अर्थसंकल्प सादर करायचा असल्याने ते समजू शकत होते..मात्र चार महिने उलटूनही खाते परत देण्याबाबत कोणतीही हालचाल दिसत नाही, असे एका आमदाराने सांगितले. अर्थ खाते मिळणार नसेल तर त्याऐवजी दुसरे कोणते खाते मिळणार याबाबत स्पष्टता झाली पाहिजे. कारण असे झाले नाही तर पक्ष तडजोडीच्या भूमिकेत असल्याचे चित्र निर्माण होऊ शकते, असे दुसऱ्या एका आमदाराने सांगितले.. दरम्यान, अर्थखाते पुन्हा पक्षाकडे आल्यास कोणाकडे द्यायचे याबाबत पक्षात विचारविनिमय सुरु असून अर्थखात्याचा अनुभव असलेल्या ज्येष्ठ नेत्याच्या नावाचा विचार सुरु असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.