धनंजय मुंडेंविरोधात अत्याचाराची तक्रार; मुंडेंचा सविस्तर खुलासा

मुंबई : राज्याचे सामाजिक न्याय आणि विधी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या विरोधात अत्याचाराची तक्रार करण्यात आली आहे. याबाबत धनंजय मुंडे यांनी स्वतः खुलासा केला आहे. त्यांच्या विरोधात एका महिलेने मुंबई पोलिस आयुक्त परमवीर सिंग यांना निवेदन दिले आहे.

ओशिवरा पोलिस ठाण्यात करण्यात आली असून, मुंडे यांच्या विरोधात कोणतिही कारवाई झाली नसल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे, अशी माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक दयानंद बांगर यांनी दिली.

हे वाचा - किरीट सोमय्यांनी प्रताप सरनाईक यांच्यावर केला नवा आरोप

काय आहे प्रकरण?

मिळालेल्या माहितीनुसार संबंधित महिलेने 10 जानेवारी रोजी मुंबई पोलिसांना तक्रारीचे निवेदन दिले आहे. तक्रारदार महिलेने तक्रारीची कॉपी सोशल मीडियावर शेअर केल्यानंतर या प्रकरणाला वाचा फुटली. मुंडे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी तक्रारदार महिलेने केली आहे.

I have lodged complaint of Rape @MumbaiPolice @CPMumbaiPolice against #DhananjayMunde no action till now @PawarSpeaks @supriya_sule @UdhavThackeray . Oshiwara police station is not even accepting my written complaint @Dev_Fadnavis my life is in threat please help @narendramodi pic.twitter.com/mf4ZlHxd6A

— renu sharma (@renusharma018) January 11, 2021