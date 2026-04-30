मुंबई

MLC Election: झीशान सिद्दीकींच्या उमेदवारीमुळे वाद पेटला; एक बडा नेता शिवसेनेकडे वळला? तर दुसरा दुखावला, राष्ट्रवादीत बंडाची चाहूल!

NCP Controversy News: झीशान सिद्दीकी यांच्या उमेदवारीमुळे आनंद परांजपे आणि अमोल मिटकरी नाराज झाले आहेत. ठाण्यात शिवसेनेत प्रवेश केल्याच्या अफवांवर परांजपे यांनी खुलासा केला आहे.
NCP Leaders Upset Over Zeeshan Siddique Candidacy

NCP Leaders Upset Over Zeeshan Siddique Candidacy

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी झीशान सिद्दिकी यांना उमेदवारी दिल्यानंतर अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अंतर्गत कलह समोर आला आहे. या एका जागेसाठी पक्षात अनेक ज्येष्ठ नेत्यांसह ७५ हून अधिक इच्छुक उमेदवार होते. झीशान सिद्दिकी यांच्या निवडीत ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचे म्हटले जात आहे. ज्यामुळे पक्षाच्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांमध्ये असुरक्षिततेची आणि नाराजीची भावना निर्माण झाली आहे.

Loading content, please wait...
Amol Mitkari
NCP
Maharashtra Politics
Legislative Council MLA
Legislative Council Election
Mumbai Legislative Council
Legislative Council