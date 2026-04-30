MLC Election: झीशान सिद्दीकींच्या उमेदवारीमुळे वाद पेटला; एक बडा नेता शिवसेनेकडे वळला? तर दुसरा दुखावला, राष्ट्रवादीत बंडाची चाहूल!

महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी झीशान सिद्दिकी यांना उमेदवारी दिल्यानंतर अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अंतर्गत कलह समोर आला आहे. या एका जागेसाठी पक्षात अनेक ज्येष्ठ नेत्यांसह ७५ हून अधिक इच्छुक उमेदवार होते. झीशान सिद्दिकी यांच्या निवडीत ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचे म्हटले जात आहे. ज्यामुळे पक्षाच्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांमध्ये असुरक्षिततेची आणि नाराजीची भावना निर्माण झाली आहे..या निर्णयाला सर्वात तीव्र विरोध आमदार अमोल मिटकरी यांच्याकडून आला. त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आणि सांगितले की, ज्या जागेवर ही नियुक्ती करण्यात आली आहे ती त्यांची स्वतःची जागा आहे आणि संसदीय मंडळ किमान त्यांना चर्चेसाठी तरी बोलावेल अशी त्यांना आशा होती. मिटकरी यांनी झीशान सिद्दिकी यांचे अभिनंदन केले. पण पक्षाच्या एकतर्फी निर्णयामुळे आपल्याला वैयक्तिकरित्या दुःख झाल्याचेही स्पष्ट केले..ठाणे जिल्ह्यातील एक प्रमुख नेते आणि प्रवक्ते आनंद परांजपे यांचे नाव राजकीय वर्तुळात सर्वाधिक चर्चेत आहे. विधान परिषद सदस्यपदाच्या शर्यतीतून बाहेर पडल्यानंतर परांजपे हे एकनाथ शिंदे यांच्या संपर्कात असून लवकरच एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत सामील होऊ शकतात, असे वृत्त समोर आले आहे. ठाणे हा मुख्यमंत्र्यांचा गृहजिल्हा असल्याने आणि परांजपे हे तेथील पक्षाचा एक प्रमुख चेहरा असल्याने या अटकळांना अधिकच जोर मिळाला..विद्यमान आमदार असूनही दुसरी संधी न मिळाल्याबद्दल आणि संसदीय मंडळाने या विषयावर चर्चा न केल्याबद्दल मिटकरी यांनी तीव्र खेद व्यक्त केला आहे. ठाणे नेते आनंद परांजपे हे एकनाथ शिंदे यांच्या संपर्कात असून शिवसेनेत सामील होत असल्याच्या बातम्या होत्या. आनंद परांजपे यांनी हे वृत्त अफवा असल्याचे म्हटले असून, पक्षाशी आपली निष्ठा पुन्हा एकदा व्यक्त केली आहे. आपण कुठेही जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे..या अटकळांवर प्रतिक्रिया देताना, आनंद परांजपे यांनी स्पष्ट केले की ते पक्ष सोडत नाहीत आणि पक्षातच राहतील. त्यांनी शिंदे यांच्यासोबतच्या आपल्या भेटींना महायुती नेत्यांमधील नेहमीच्या भेटी असल्याचे म्हटले. परांजपे म्हणाले, "मी शिंदे सेनेत सामील होणार आहे ही केवळ एक अफवा आहे. मी पक्षासोबत उभा राहीन. त्यांनी हे नाकारले असले तरी, ठाण्याच्या राजकारणातील त्यांच्या भविष्यातील भूमिकेबद्दल प्रश्नचिन्ह कायम आहे.