Thane News: 27 गावं तरी स्वतंत्र नगर परिषद नाही, आमदार-खासदार आक्रमक; कल्याण शीळ रोडवर सर्वपक्षीय आंदोलन

Maharashtra Politics: कल्याण डोंबिवली महापालिकेपासून वेगळे करून २७ गावांची स्वतंत्र नगरपरिषद करण्यासाठी मागणी केली जात असून यासाठी कल्याण येथे सर्वपक्षीय आंदोलन केले जात आहे.
All party protest on Kalyan Sheel Road

डोंबिवली : कल्याण डोंबिवली महापालिकेपासून वेगळे करून २७ गावांची स्वतंत्र नगरपरिषद करण्याच्या दीर्घकालीन मागणी पुन्हा जोर धरू लागली आहे. आता या मागणीला ठोस राजकीय रूप मिळू लागले आहे. राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार गटाचे खासदार सुरेश म्हात्रे आणि भाजपाचे आमदार किसन कथोरे या दोघांनीही रस्त्यावर उतरून रास्ता रोको केल्याने या आंदोलनाला नवे राजकीय वजन मिळाले आहे.

