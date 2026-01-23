मुंबई

Jitendra Awhad: जितेंद्र आव्हाडांना धक्का! अपक्ष नगरसेविका प्रमिला केणींचा शिंदे गटाला पाठिंबा

Pramila Keni: शरद पवार गटाच्या नगरसेविका प्रमिला केणी यांनी कोकण भवन येथे गट नोंदणीवेळी त्यांनी शिवसेना शिंदे गटाला पाठिंबा दिला. यामुळे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांना पुन्हा धक्का बसल्याचे समोर आले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे : शिवसेना शिंदे गटाने उमेदवारी नाकारली म्हणून राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या पाठिंब्यावर निवडून आलेल्या अपक्ष नगरसेविका प्रमिला केणी यांनी आमदार जितेंद्र आव्हाड यांना पुन्हा एकदा धक्का दिला आहे. गुरुवारी कोकण भवन येथे गट नोंदणीवेळी त्यांनी शिवसेना शिंदे गटाला जाहीर पाठिंबा दिला आहे. या खेळीमुळे ठाणे महापालिकेत १२ नगरसेवकांच्या बळावर स्वीकृत नगरसेवक निवडून आणण्याची राष्ट्रवादी शरद पवार गटाची संधी हुकणार आहे.

