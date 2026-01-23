Jitendra Awhad: जितेंद्र आव्हाडांना धक्का! अपक्ष नगरसेविका प्रमिला केणींचा शिंदे गटाला पाठिंबा

ठाणे : शिवसेना शिंदे गटाने उमेदवारी नाकारली म्हणून राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या पाठिंब्यावर निवडून आलेल्या अपक्ष नगरसेविका प्रमिला केणी यांनी आमदार जितेंद्र आव्हाड यांना पुन्हा एकदा धक्का दिला आहे. गुरुवारी कोकण भवन येथे गट नोंदणीवेळी त्यांनी शिवसेना शिंदे गटाला जाहीर पाठिंबा दिला आहे. या खेळीमुळे ठाणे महापालिकेत १२ नगरसेवकांच्या बळावर स्वीकृत नगरसेवक निवडून आणण्याची राष्ट्रवादी शरद पवार गटाची संधी हुकणार आहे..ठाणे महापालिकेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने अभूतपूर्व यश मिळवत ७५ नगरसेवक निवडून आणले आहेत. या विजयानंतर गुरुवारी सकाळी शिवसेनेच्या सर्व नगरसेवकांनी गटनेते पवन कदम यांच्या नेतृत्वाखाली नवी मुंबईतील कोकण भवन येथे जाऊन शिवसेना गटाची अधिकृत नोंदणी केली. .खून, आरोप आणि विजय...! बाळासाहेब ठाकरेंनी शिवसेनेचा पहिला आमदार कसा निवडून आणला होता? जाणून घ्या शिवसेनेच्या उदयाची कहाणी....दरम्यान, कळवा प्रभाग क्रमांक २३ मधून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट पुरस्कृत म्हणून निवडून आलेल्या नगरसेविका प्रमिला केणी यांनी स्वतंत्र अपक्ष गटाची नोंदणी केली. त्यानंतर त्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला अधिकृत पाठिंबा जाहीर केला आहे. त्यामुळे शिंदे सेनेला पाठिंबा देणाऱ्या नगरसेवकांची संख्या आता ७६वर पोहोचली आहे..ऑपरेशन धनुष्यबाणकळव्यात निवडणुकांपूर्वी शिवसेना शिंदे गटाने ऑपरेशन धनुष्यबाण राबवून राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे माजी नगरसेवक आपल्या तंबूत घेतले. यामध्ये प्रमिला केणी यांचाही समावेश होता. मात्र निवडणुकीवेळी प्रमिला केणी यांना शिवसेनेकडून उमेदवारी नाकारण्यात आली. यामुळे अपक्ष म्हणून निवडणूक रिंगणात उतरलेल्या प्रमिला केणी यांच्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाने आपल्या अधिकृत उमेदवाराला अर्ज मागे घेण्यास सांगितले. इतकेच नव्हे तर प्रचारात शरद पवार गटाचे कार्यकर्ते सहभागी झाले..Mumbai Crime: धक्कादायक! पोलिसाच्या मुलालाच लक्ष्य, गल्लीतून समुद्राकडे नेले अन्...; वरळीत नेमके काय घडले?.या लढतीत प्रमिला केणी यांनी शिवसेनेच्या अधिकृत उमेदवार मनाली पाटील यांचा पराभव केला. निवडणूक निकालानंतर राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या विजयी उमेदवारांनी आमदार जितेंद्र आव्हाड यांची भेट घेतली. त्या वेळी प्रमिला केणीदेखील उपस्थित होत्या. पण गुरुवारी अचानक त्यांनी सत्तेच्या बाजूने जाण्याचा निर्णय घेत शिवसेना शिंदे गटाला पाठिंबा दिला आहे..विकासाच्या मुद्द्यावर पाठिंबाप्रमिला केणी यांचे पुत्र मंदार केणी हेदेखील या निवडणुकीत शिवसेनेच्या तिकिटावर निवडून आले आहेत. याबाबत प्रतिक्रिया देताना प्रमिला केणी म्हणाल्या, की विकासाच्या मुद्द्यावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला पाठिंबा दिला आहे. जनतेने त्यांना स्पष्ट कौल दिला असून, ठाण्याच्या सर्वांगीण विकासासोबत प्रभागाचाही विकास व्हावा, हीच भूमिका असल्याचे त्यांनी जाहीर केले..शिंदे गटाचे बळ वाढलेशिवसेना शिंदे गटाचे ७५ नगरसेवक निवडून आले आहेत. आता अपक्ष नगरसेविकेचा पाठिंबा मिळाल्याने ही संख्या ७६वर गेली आहे. तसेच केणी कुटुंबातील दोन नगरसेवकांना एकाच पक्षासोबत काम करण्याची संधी पुन्हा मिळाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.