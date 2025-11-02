मुंबई

Rohit Pawar: लोकशाहीसाठी दंडुका हाथी घेऊ, आमदार रोहित पवार यांचा इशारा

Maharashtra Politics: आमदार रोहित पवार यांनी लोकशाहीच्या विरोधातील आणि पोलीस व प्रशासकीय यंत्रणा ॲक्ट करीत नसतील तर त्या लेव्हलला आल्यावर आम्ही देखील दंडुका घेऊ, असा इशारा दिला.
सकाळ वृत्तसेवा
कल्याण : जो लोकशाहीच्या विरोधात असेल, पोलीस व प्रशासकीय यंत्रणा ॲक्ट करीत नसतील तर त्या लेव्हलला आल्यावर आम्हीसुद्धा दंडुका घेऊ, असे इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरद पवार गटाचे युवानेते आमदार रोहित पवार यांनी विरोधी पक्षांना दिला.

