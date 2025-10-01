Ekanth Shinde: शरद पवार गटाला धक्का! ठाण्यात राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी शिंदे गटात

ठाणे : राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांना पुन्हा एकदा राजकीय धक्का बसला आहे. माजी नगरसेवकांनंतर आता राष्ट्रवादीच्या युवक अध्यक्षासह इतर पदाधिकाऱ्यांनी शिंदे गटात प्रवेश केला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी (ता. ३०) ठाण्यात हा पक्षप्रवेश झाला. .राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे विक्रम खामकर, प्रफुल्ल कांबळे, पीटर डिसोजा, विलास पाटील, अभिषेक कुसाळकर, सुनील कुराडे यांच्यासह अनेकांनी ठाण्यातील आनंदाश्रम शिवसेनेत प्रवेश केला. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सर्वांचे स्वागत करीत ठाणे जिल्ह्यातील शिवसेना अधिक भक्कम झाल्याचे सांगितले. ‘जे प्रामाणिकपणे काम करतात तेच पुढे जातात. आमच्या पक्षात वशिलेबाजीला स्थान नाही,’ असे सांगत त्यांनी कार्यकर्त्यांना पक्षासाठी झोकून देत काम करण्याचे आवाहन केले..Maharashtra Politics: केडीएमसीत शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन, मनसे जिल्हाध्यक्षांचे निवडणूक आयोगाला पत्र.या वेळी खासदार नरेश म्हस्के, शिवसेना सचिव राम रेपाळे, ठाणे लोकसभा संपर्कप्रमुख मनोज शिंदे, माजी नगरसेवक योगेश जानकर आणि ठाण्यातील सर्व प्रमुख पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते..प्रकाश बर्डे यांचा अजित पवार गटाला रामरामदोन दिवसांपूर्वी ठाणे महानगर पालिकेचे मा. विरोधीपक्ष नेते प्रकाश बर्डे यांनी शरद पवार गटात प्रवेश केला. राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांचे नेतृत्व सर्वसमावेशक आणि कार्यकर्त्याला सन्मान देणारे आहे, असे म्हणत प्रकाश बर्डे यांनी अजित पवार गटाला रामराम करत शरद पवार पक्षात प्रवेश केला..जगातील पहिला 5G स्मार्टफोन कोणत्या कंपनीने बाजारात आणला होता?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.