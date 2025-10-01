मुंबई

Ekanth Shinde: शरद पवार गटाला धक्का! ठाण्यात राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी शिंदे गटात

Maharashtra Politics: राष्ट्रवादीच्या युवक अध्यक्षासह इतर पदाधिकाऱ्यांनी शिंदे गटात प्रवेश केला. त्यामुळे राष्ट्रवादी शरद पवार गटाला राजकीय धक्का बसला आहे.
NCP sharad pawar group office bearers join Shinde faction

NCP sharad pawar group office bearers join Shinde faction

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ठाणे : राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांना पुन्हा एकदा राजकीय धक्का बसला आहे. माजी नगरसेवकांनंतर आता राष्ट्रवादीच्या युवक अध्यक्षासह इतर पदाधिकाऱ्यांनी शिंदे गटात प्रवेश केला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी (ता. ३०) ठाण्यात हा पक्षप्रवेश झाला.

Loading content, please wait...
Thane
Sharad Pawar
Mumbai
Eknath Shinde
Maharashtra Politics
mumbai politics

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com