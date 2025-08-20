Thane News: पाण्याच्या लाटेतही माणुसकीचा पूल! NDRF ची हृदयस्पर्शी कामगिरी, अंत्यसंस्कारासाठी धावली टीम

डोंबिवली : टिटवाळानजीकच्या एका रिहबिलेशन सेंटरमध्ये एका महिलेचा नैसर्गिक मृत्यू झाला होता. मात्र जोरदार पावसामुळे साचलेल्या पाण्यातून महिलेचा मृतदेह अंत्यसंस्कारासाठी स्मशानभूमी पर्यंत कसा घेऊन जायचा ? असा प्रश्न होता. त्याठिकाणी तहसीलदार सचिन शेजाळ यांच्या पुढाकारने एनडीआरएफ टीम पोहचली. या टीमने महिलेचा मृतदेह बोटीतून स्मशानभूमीपर्यंत पोहचविल्याने तिच्यावर अंत्यसंस्कार करता आले. या घटनेमुळे एनडीआरएफच्या टीमच्या कार्यालया सलाम देण्यात येत आहे. .कल्याण ग्रामीण भागात गेल्य दोन दिवसापासून जोरदार पाऊस पडत आहे. या पावसामुळे काळू आणि उल्हास नद्यांनी धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. दोन्ही नद्या दुथडी भरुन वाहत आहे. पावसाचे पाणी ठिकठिकाणी साचले आहे. त्यामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. अशा परिस्थितीत टिटवाळानजीकच्या फेळे गावात मनासा या रिह’बिलेशन सेंटरमधील जिजाबाई मंचेकर यांचा नैसर्गिक मृत्यू झाला..Pune News: मुसळधार पावसाचा फटका! आंबे-हातवीज घाटात दरड कोसळल्याची घटना .त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करायचे कसे? कारण साचलेल्या पाण्यातून त्या महिलेचा मृतदेह स्मशानभूमीपर्यंत कसा न्यायचा असा प्रश्न उभा ठाकला होता. या घटनेची माहिती कल्याणचे तहसीलदार सचिन शेजाल यांना मिळाली. त्यांनी घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता. तातडीने एनडीआरएफ टीमशी संपर्क साधला. एका महिलेचा मृतदेदहावर अंत्यसंस्कार करायचे आहे. तिचा मृतदेह स्मशान भूमीपर्यंत न्यायचा आहे. पाण्यातून मृतदेह नेणे शक्य नाही..एनडीआरएफच्या टीने तातडीने फळेगाव गाठले. त्यांनी सेंटरमधून महिलेचा मृतदेह ताब्यात घेतला. तो बोटीत ठेवला. या बोटीतून महिलेचा मृतदेह स्मशानापर्यंत नेण्यात आला. त्यानंतर त्या महिलेच्या मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यानंतर नागरीकांना सुटकेचा श्वास सोडला आहे. मात्र एनडीआरएफने केलेल्या या कार्याला सगळ्यांनी सलाम ठोकला आहे..ना मराठी ना हिंदी... 'रिक्षा' हा शब्द कोणत्या भाषेतून आलाय? याचा नेमका अर्थ काय?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.