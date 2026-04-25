Mumbai News: मुंबईत २७ वर्षांनंतर सूडाची थरारक कहाणी! दया नायकांकडून काकाचा एनकाउंटर; बदल्यातून पुतण्याने खबऱ्याला क्रूरपणे संपवलं

गुन्हेगारीच्या जगात असे म्हटले जाते की अंडरवर्ल्ड कधीही विसरत नाही. मुंबईत हे पुन्हा एकदा खरे ठरले आहे. मुंबईत एक धक्कादायक प्रकरण उघडकीस आले आहे. ज्यात एका तरुणाने सुमारे तीन दशकांपूर्वीच्या एका चकमकीचा बदला घेण्यासाठी एका कथित खबऱ्याची हत्या केली. मुंबई गुन्हे शाखेने या प्रकरणात तातडीने कारवाई करत मुख्य आरोपी आणि त्याच्या साथीदाराला नागपूरहून अटक केली. .पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, १९९९ मध्ये दादर येथे कुख्यात गुंड सादिक कालियाच्या झालेल्या एन्काउंटरच्या बरोबर २७ वर्षांनंतर त्याच्या भाच्याने त्याचा बदला घेतला आहे. १९९९ मध्ये चकमकीत ठार झालेल्या गँगस्टर शादिक कालियाचा पुतण्या शादिक जवार याने आपल्या काकाच्या मृत्यूसाठी जबाबदार मानल्या जाणाऱ्या ७८ वर्षीय इक्बाल इब्राहिम सेलियाच्या हत्येचा कट रचला होता. त्यावेळी सेलियाने चकमक विशेषज्ञ दया नायक यांच्या पथकाला माहिती पुरवल्याचा आरोप आहे..२० एप्रिलच्या संध्याकाळी कुटुंबातील इतर सदस्य बाहेर गेले असताना नागपाडा येथील सेलियाच्या घरावर हल्ला झाला. दोन हल्लेखोरांनी धारदार शस्त्राने त्याच्यावर २० हून अधिक वेळा वार करून त्यांची निर्घृणपणे हत्या केली. नंतर जेव्हा त्यांची पत्नी आणि मुलगा घरी परतले तेव्हा त्यांना त्यांचा रक्ताने माखलेला मृतदेह आढळला. हत्येनंतर आरोपी घटनास्थळावरून पळून गेले. .सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये त्यांच्या हालचाली कैद झाल्या, ज्यामुळे पोलिसांना त्यांचे ठिकाण शोधता आले. तपासात असे उघड झाले की, गुन्ह्यानंतर दोन्ही आरोपी अँटॉप हिल आणि विद्याविहारमार्गे कल्याणला गेले आणि तेथून नागपूरला पळून गेले. तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे, गुन्हे शाखेने २९ वर्षीय शादिक जवार आणि त्याचा साथीदार, २२ वर्षीय नौशाद मिथानी यांना नागपूरमधून अटक केली. चौकशीदरम्यान, दोघांनीही आपल्या गुन्ह्यांची कबुली दिली. .पोलिसांच्या तपासात असेही उघड झाले की, शादिक कालिया १९९० च्या दशकात काळाचौकी परिसरात फूटपाथवर बूट विकायचा. नंतर तो गुन्हेगारी जगतात सामील झाला आणि 'छोटा शकील' टोळीचा भाग बनला. नोव्हेंबर १९९९ मध्ये, एका प्रमुख राजकारण्याच्या हत्येच्या कटादरम्यान दया नायकच्या टीमने त्याच्यावर हल्ला करून त्याला ठार केले. असे म्हटले जाते की त्यावेळी शादिक जवार फक्त दोन वर्षांचा होता, पण जसजसा तो मोठा झाला, तसतसा त्याने आपल्या काकांच्या मृत्यूचा बदला घेण्याचा निश्चय केला. पोलीस सध्या संपूर्ण प्रकरणाचा सखोल तपास करत आहेत.