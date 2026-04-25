Mumbai News: मुंबईत २७ वर्षांनंतर सूडाची थरारक कहाणी! दया नायकांकडून काकाचा एनकाउंटर; बदल्यातून पुतण्याने खबऱ्याला क्रूरपणे संपवलं

Mumbai crime news: मुंबईत २७ वर्षांपासूनच्या वैमनस्याचा भीषण शेवट झाला आहे. एन्काउंटर स्पेशालिस्ट दया नायकने ठार केलेल्या गँगस्टर सादिक कालियाच्या पुतण्याने एका वृद्ध व्यक्तीची हत्या करून बदला घेतला.
Sadiq Kalia encounter 1999

Sadiq Kalia encounter 1999

गुन्हेगारीच्या जगात असे म्हटले जाते की अंडरवर्ल्ड कधीही विसरत नाही. मुंबईत हे पुन्हा एकदा खरे ठरले आहे. मुंबईत एक धक्कादायक प्रकरण उघडकीस आले आहे. ज्यात एका तरुणाने सुमारे तीन दशकांपूर्वीच्या एका चकमकीचा बदला घेण्यासाठी एका कथित खबऱ्याची हत्या केली. मुंबई गुन्हे शाखेने या प्रकरणात तातडीने कारवाई करत मुख्य आरोपी आणि त्याच्या साथीदाराला नागपूरहून अटक केली.

