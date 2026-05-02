Thane: ठाणेकरांचा आरामदायी प्रवास होणार! नव्या ३५० एसी ई-बस मिळणार, डबल डेकर बसचाही समावेश

ठाणे : शहरातील वाढत्या वाहतूक कोंडीला पर्याय देत नागरिकांना अधिक आरामदायी आणि पर्यावरणपूरक प्रवास सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ठाणे परिवहन सेवेत मोठी भर पडणार आहे. येत्या वर्षभरात तब्बल ३५० वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बस ताफ्यात दाखल होणार आहेत. त्यामध्ये २० डबल डेकर बसचा समावेश असणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली..महाराष्ट्र दिनानिमित्त शुक्रवारी (ता. १) ठाणे पालिका मुख्यालयात नव्याने दाखल झालेल्या वातानुकूलित डबल डेकर बसचे लोकार्पण शिंदे यांच्या हस्ते उत्साहात पार पडले. महापौर शर्मिला पिंपळोलकर, महापालिका आयुक्त सौरभ राव, उपमहापौर कृष्णा पाटील, सभागृह नेते हणमंत जगदाळे, अतिरिक्त आयुक्त संदीप माळवी व प्रशांत रोडे, तसेच ठाणे परिवहन सेवेचे व्यवस्थापक भालचंद्र बेहेरे आदी उपस्थित होते. .एकनाथ शिंदे यांनी स्वतः बसमधून काही अंतर प्रवास करून सेवेची पाहणी केली. ठाणे शहराची लोकसंख्या आणि प्रवाशांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. सक्षम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उभी करणे ही काळाची गरज असल्याचे शिंदे यांनी नमूद केले..गर्दीच्या मार्गांवर फेरीठाण्यातील काही अरुंद रस्त्यांचा विचार करून डबल डेकर बस चालविण्याची योजना आखण्यात येत आहे. ज्या मार्गांवर प्रवाशांची संख्या अधिक आहे, त्या ठिकाणी या बसमुळे कमी जागेत अधिक प्रवाशांना सुविधा देता येणार आहे. शिवाय, या बसमधून प्रवास करताना नागरिकांना एक वेगळा आणि आनंददायी अनुभवही मिळणार आहे, असे शिंदे म्हणाले..पालिकेवर आर्थिक भार पडणार नाहीनव्याने दाखल होणाऱ्या डबल डेकर बससाठी भाडेवाढ करण्यात आलेली नसल्याचे स्पष्ट करत, या बस जीसीसी पद्धतीने चालविण्यात येणार आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पाचा आर्थिक भार ठाणे पालिकेवर पडणार नसून, नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात आधुनिक सेवा उपलब्ध होणार आहे. तसेच, ही बस सेवा सार्वजनिक मालमत्ता असल्याने तिची स्वच्छता आणि निगा राखण्याची जबाबदारी नागरिकांचीही आहे, असे आवाहनही त्यांनी केले.