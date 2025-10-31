Mumbai local New Railway Station

मुंबई

मुंबईकरांनो लक्ष द्या! लवकरच लोकलच्या 'या' मार्गावर एक नवीन रेल्वे स्टेशन होणार; गर्दी कमी करण्यासाठी मोठा निर्णय

Mumbai local New Railway Station: मुंबईकरांसाठी आनंदाची बातमी आहे. मुंबई लोकलच्या मार्गावर अजून एक रेल्वे स्थानकाची भर पडणार आहे. नवीन अजून एक रेल्वे स्थानक होणार आहे.
मुंबई : मुंबई उपनगरातील एक महत्त्वाचे रेल्वे स्थानक असलेल्या कुर्ला स्थानकाचा लवकरच कायापालट होणार आहे. पाचव्या आणि सहाव्या मार्गाच्या प्रकल्पांचा भाग म्हणून कुर्ला येथे एक नवीन उन्नत हार्बर मार्ग स्टेशन मिळणार आहे. जमिनीच्या मुद्द्यांमुळे बराच काळ रखडलेला रेल्वे ट्रॅक प्रकल्प आता गतीमान झाला आहे. रेल्वे प्रशासनाच्या मते, या प्रकल्पासाठी ४१० मीटर लांबीच्या रॅम्पच्या दोन्ही बाजूंची जमीन पूर्णपणे मोकळी करण्यात आली आहे. यामुळे कामाला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.

