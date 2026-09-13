मुंबई

Panvel Crime: एनओसीसाठी एक कोटींची मागणी, लाच प्रकरणी सीजीएसटी अधीक्षकासह सल्लागार अटकेत

Bribe Case: नवीन पनवेलमधील पुनर्विकास प्रकल्पाला एनओसी देण्यासाठी एक कोटींची लाच मागितल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. याप्रकरणी सीजीएसटी अधीक्षकासह सल्लागार अटक करण्यात आली आहे.
Bribe Case

Bribe Case

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पनवेल : नवीन पनवेलमधील पुनर्विकास प्रकल्पाला ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) देण्यासाठी सीजीएसटीच्या मालकीच्या २४ सदनिकांचा पुनर्विकासासाठी ताबा देण्याच्या मोबदल्यात एक कोटी रुपयांची लाच मागण्यात आली. याप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) सीजीएसटीच्या लँड अँड बिल्डिंग विभागातील अधीक्षक पंकज कुमार ऊर्फ पंकज राजपूत आणि सीजीएसटी सल्लागार प्रसाद कुमार स्वामी यांना अटक केली. खासगी रिअल इस्टेट कंपनीच्या प्रकल्पप्रमुखाने केलेल्या तक्रारीवरून सीबीआयने ही कारवाई केली.

Bribe Case
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