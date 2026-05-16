मुंबईत नवीन कारागृह उभारणार! एका दिवसात १२०० झोपड्या हटवून प्रशासनाकडे जमीन सुपूर्द; सरकारचा मोठा निर्णय

मुंबई : मुंबईसह महाराष्ट्रातील कारागृहांमधील कैद्यांच्या वाढत्या गर्दीचा ताण कमी करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने एक मोठे आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. मुंबईत नवीन आणि आधुनिक कारागृहाच्या बांधकामासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला जमिनीचा शोध अखेर पूर्ण झाला आहे. घाटकोपर-मानखुर्द लिंक रोडच्या अगदी जवळ असलेली सुमारे ११ एकर सरकारी जमीन पूर्णपणे अतिक्रमणमुक्त करून मुंबई मध्यवर्ती कारागृह प्रशासनाकडे सुपूर्द करण्यात आली आहे..राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि मुंबई उपनगर जिल्हा सह-पालक मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या सन्माननीय उपस्थितीत, कुर्ला तालुक्याच्या मौजा मानखुर्द येथील ११ एकर मौल्यवान जमिनीचा अधिकृत ताबा मुंबई मध्यवर्ती कारागृहाच्या अधीक्षकांकडे सुपूर्द करण्यात आला. याप्रसंगी प्रशासकीय आणि पोलीस विभागाचे वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते..नवीन कारागृहाच्या बांधकामामुळे मुंबईतील आर्थर रोड कारागृह आणि तळोजा कारागृह यांसारख्या इतर प्रमुख कारागृहांवरील भार लक्षणीयरीत्या कमी होईल. ही जमीन भूमाफिया आणि अवैध रहिवाशांपासून मुक्त करण्यासाठी, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांच्या मार्गदर्शनाखाली एक मोठी आणि अत्यंत कठोर मोहीम सुरू करण्यात आली. ८ एप्रिल २०२६ रोजी, महसूल आणि पोलीस विभागांच्या संयुक्त पथकांनी प्रचंड कार्यक्षमता दाखवत केवळ एका दिवसात १,२०० हून अधिक अवैध झोपड्या आणि बांधकामे जमीनदोस्त केली..या यशस्वी मोठ्या मोहिमेनंतर, संपूर्ण ११ एकर सरकारी जमीन सुरक्षित घेराखाली ठेवण्यात आली. या जमिनीच्या वाटपासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय आढावा बैठक यापूर्वीच झाली होती . त्या बैठकीत, मुख्यमंत्र्यांनी गृह आणि महसूल विभागांना नवीन तुरुंगाच्या बांधकामासाठी मानखुर्दच्या जमिनीला प्राधान्य देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. .राज्यातील तुरुंगातील कैद्यांची सतत वाढणारी संख्या आणि तुरुंगांमध्ये कडक सुरक्षा राखण्याची गरज लक्षात घेता, हा सरकारी निर्णय प्रशासकीय आणि कायदेशीर वर्तुळात अत्यंत महत्त्वाचा आणि दूरगामी मानला जात आहे. या नवीन तुरुंगाची रचना आणि पायाभूत सुविधांचे काम लवकरच सुरू होईल.