मुंबई

मुंबई विमानतळाची आंतरराष्ट्रीय सेवा कायम! ११ कंपन्यांची उड्डाणे नवी मुंबईतून, नवे टर्मिनल उभारणार; प्रशासनाचा मास्टर प्लॅन

International Flight Service: मुंबई विमानतळाची आंतरराष्ट्रीय सेवा कायम राहणार असून ११ विमान कंपन्यांची उड्डाणे नवी मुंबई विमानतळावरून चालवण्याचे नियोजन आहे.
International Flight Service

International Flight Service

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील (सीएसएमआयए) जुन्या टर्मिनल १च्या जागी नवे टर्मिनल बांधण्यात येणार आहे. या कामामुळे आंतरराष्ट्रीय विमानसेवेवर मोठा परिणाम होणार नाही. सुमारे ९१ टक्के आंतरराष्ट्रीय प्रवासी वाहतूक मुंबई विमानतळावरूनच सुरू राहणार आहे.

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