मुंबई विमानतळाची आंतरराष्ट्रीय सेवा कायम! ११ कंपन्यांची उड्डाणे नवी मुंबईतून, नवे टर्मिनल उभारणार; प्रशासनाचा मास्टर प्लॅन

मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील (सीएसएमआयए) जुन्या टर्मिनल १च्या जागी नवे टर्मिनल बांधण्यात येणार आहे. या कामामुळे आंतरराष्ट्रीय विमानसेवेवर मोठा परिणाम होणार नाही. सुमारे ९१ टक्के आंतरराष्ट्रीय प्रवासी वाहतूक मुंबई विमानतळावरूनच सुरू राहणार आहे. .५० पैकी ३९ विमान कंपन्यांची सर्व उड्डाणे टर्मिनल २मधून होतील. उर्वरित ११ कंपन्यांची काही उड्डाणे मार्च २०२७च्या अखेरपासून नवी मुंबई विमानतळावर (एनएमआयए) हलविण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली..Kasara Megablock: कसारा मार्गावर दोन दिवस विशेष ब्लॉक, मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांना विलंब; लोकलवरही परिणाम.मुंबई विमानतळावरून दरवर्षी सुमारे पाच कोटी ५० लाख प्रवासी प्रवास करतात. त्यापैकी सुमारे ५० लाख प्रवाशांची वाहतूक नवी मुंबई विमानतळावर हलविण्यात येईल. उर्वरित पाच कोटी प्रवाशांची ये-जा मुंबई विमानतळावरूनच सुरू राहील..जोडीदार निवडीचा तरुणीला अधिकार! आंतरधर्मीय विवाह प्रकरणी पोलिसांना कर्तव्य बजावण्याचे आदेश.२०२९ मध्ये सुरू होणार नवे टर्मिनलटर्मिनल १ इमारतीच्या जागी नवे टर्मिनल बांधण्यात येणार आहे. नव्या टर्मिनलमधून दरवर्षी दोन कोटी प्रवाशांना सेवा देता येईल. मार्च २०२९ पर्यंत नव्या टर्मिनलचे काम पूर्ण करून ते प्रवाशांसाठी खुले करण्याचे नियोजन आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.