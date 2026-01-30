मुंबई

Mumbai Traffic: मुंबईत १ तारखेपासून नवीन वाहतूक नियम; दक्षिण भागात अधिक कठोर नियम, 'या' वाहनांना प्रवेश नाही

Strict Restrictions in South Mumbai Heavy Vehicles and Luxury Buses Entry Timings Changed: मुंबईमध्ये वाहतुकीच्या संबंधाने कठोर पावलं उचलण्यात आलेले आहेत. पोलिसांनी नवीन नियमावली जाहीर केली आहे.
esakal

संतोष कानडे
Mumbai Police: मुंबईतील वाढती वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी मुंबई वाहतूक पोलिसांनी १ फेब्रुवारीपासून शहरात नवीन वाहतूक नियम लागू केला आहे. नवीन नियमांनुसार शहरामध्ये जड वाहनांच्या प्रवेशावर निर्बंध घालण्यात आलेले आहेत. सकाळी ८ ते ११ आणि सायंकाळी ५ ते ९ या वेळेमध्ये शहरात जड वाहनांना प्रवेश नसेल.

