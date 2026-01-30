Mumbai Traffic: मुंबईत १ तारखेपासून नवीन वाहतूक नियम; दक्षिण भागात अधिक कठोर नियम, 'या' वाहनांना प्रवेश नाही

Mumbai Police: मुंबईतील वाढती वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी मुंबई वाहतूक पोलिसांनी १ फेब्रुवारीपासून शहरात नवीन वाहतूक नियम लागू केला आहे. नवीन नियमांनुसार शहरामध्ये जड वाहनांच्या प्रवेशावर निर्बंध घालण्यात आलेले आहेत. सकाळी ८ ते ११ आणि सायंकाळी ५ ते ९ या वेळेमध्ये शहरात जड वाहनांना प्रवेश नसेल..सकाळी कामावर जाण्याच्या वेळा आणि सायंकाळी कामावरुन माघारी येण्याच्या वेळा पाळूनच जड वाहनांना शहरात प्रवेश करावा लागेल. विशेष म्हणजे दक्षिण मुंबईत अधिक कठोर नियम पाळले जाणार आहेत. सकाळी ७ ते रात्री १२ या वेळेत सर्व जड वाहनांना पूर्ण बंदी असेल. केवळ अत्यावश्यक वस्तू वाहून नेणाऱ्या वाहनांना परवानगी देण्यात येईल..बीडच्या गुरुजींनी निभावली अजित पवारांवरील अंत्यसंस्काराची जबाबदारी; आठ वर्षांपासून पवार कुटुंबियांकडे पौरोहित्य.त्यामुळे जड वाहनांना रात्री १२ ते सकाळी ७ या वेळेतच प्रवेश मिळणार आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे लक्झरी बसेसनाही या भागात बंदी असेल. मात्र अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या गाड्यांना प्रवेश असेल. तसेच ईस्टर्न फ्रीवेवर जड वाहनांना पूर्णतः बंदी घालण्यात आलेली आहे. फक्त बस सेवा चालू असेल..बंदीतून सूट असलेली वाहनेभाजीपाला, दूध, ब्रेड, बेकरी पदार्थ, पिण्याचे पाणी, पेट्रोल, डिझेल, रॉकेल, रुग्णवाहिका, स्कूल बस, शासकीय व निमशासकीय वाहने; या वाहनांना परवानगी असणार आहे. तर लक्झरी बसेसना शहरात परवानगी असेल, मात्र दक्षिण मुंबईत नाही..Budget 2026: बजेट तयार करण्यासाठी किती वेळ लागतो? ‘ब्लू शीट’ म्हणजे नेमकं काय? जाणून घ्या पडद्यामागची प्रक्रिया....पार्किंगबाबत नियमजड वाहनांना फक्त खाजगी, भाड्याच्या किंवा अधिकृत पेअँड पार्किंगमध्येच वाहन लावता येतील. सार्वजनिक रस्त्यांवर पार्किंगला मनाई असेल. पाणी पुरवठा ठिकाणांजवळ फक्त दोन पाण्याचे टँकर थांबू शकतील, असं पोलिसांनी काढलेल्या आदेशामध्ये म्हटलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.